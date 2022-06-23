Сіль з'явилася на полицях українських супермаркетів: які ціни

Сіль із початком війни стала дефіцитним товаром, як і гречка. Українські магазини почали боротися із дефіцитом за допомогою імпорту. У супермаркетах знайшли сіль із Чехії, Туреччини та Італії за доступними цінами.

Ажіотаж навколо солі розпочався після новини про зупинення діяльності держпідприємства "Артемсоль". Виробник був найбільшим в Україні та Східній Європі. Перебої у роботі пов'язані з активними бойовими діями у регіоні. Люди почали масово скуповувати сіль, ціна на яку злетіла.

Проте у Дніпрі, схоже, вирішили проблему. У місцевій мережі супермаркетів "Сільпо" почали продавати сіль. Кам'яна харчова йодована сіль виробництва Чехії коштує 19,99 гривні за кілограм. Така ж цінова політика щодо турецької продукції.

Італійську морську сіль великого помелу продають за 29,89 гривні. При цьому кам'яна сіль із українського Запоріжжя коштуватиме 27,99 гривні за кілограмову пачку, повідомило видання "Наше Місто".

Примітно, що біля пакунків солі немає черг. Співробітники торгової мережі не встановлювали обмежень для придбання дефіцитного товару.

Раніше стало відомо, що турецьку сіль реалізують у мережі супермаркетів АТБ. 750-грамова пачка реалізується за ціною близько 17 грн. За даними покупців, продукція відмінної якості, але її складно знайти у супермаркетах – швидко змітають із полиць.

Нагадаємо, чи можна використовувати морську та йодовану сіль для консервації.