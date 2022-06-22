Долар почав "просідати": який курс валют на чорному ринку 22 червня

Національний банк України продовжує утримувати курси валют на стабільному рівні, у той час як на чорному ринку ціни, зокрема, на долар частково знижуються. Офіційний курс долара залишився на рівні 29,25 грн, а євро подорожчав на 7 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем і становить 30,86 грн, інформує Апостроф .

Про це свідчать дані Мінфіну станом на 22 червня, середу.

На чорному ринку зараз долар купують за 35,25 грн, а це на 5 копійок дешевше, ніж вчора. Продають американську валюту за 35,4 грн, тобто на 10 копійок дешевше за ціну вівторка.

Водночас євро у середу коштує на чорному ринку при купівлі 37,15 грн, а при продажу - 37,35 грн - на 5 копійок дешевше за вчорашні показники.

Щодо цін на іноземну валюту в банках України, то вони 22 червня виглядають наступним чином:

Варто зауважити, що Нацбанк скасував деякі обмеження на валютному ринку, через що банки можуть встановлювати ціни на власний розсуд.