Які 20 банків перебувають під загрозою банкрутства через підвищення облікової ставки НБУ - версія експерта

Обчислити такі установи, вважає експерт, можна за ознакою підвищення відсотків за депозитами, інформує ZN.ua.

Які 20 банків перебувають під загрозою банкрутства через підвищення облікової ставки НБУ - версія експерта
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Чи очікує Україну новий "банкопад" і які 20 банків могла мати на увазі Асоціація українських банків, говорячи про їхнє можливе банкрутство, розповів експерт CASE Україна, повідомляє UBR.ua.

Так, асоційований експерт CASE Україна, колишній заступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ Євгеній Дубогриз вважає, що в АУБ мали на увазі приватні банки, які мають найбільшу частку рефінансування НБУ у всьому фондуванні.

"Ніхто ж не знає, у якого банку які кредити та які застави, це конфіденційна інформація. Є, наприклад, регіональні банки, наприклад, Метабанк, головний офіс у Запоріжжі. Кому він видавав кредити, ніхто не знає, Запоріжжя поруч із фронтом", – каже експерт.

Водночас можна обчислити чимало установ, які мають велику частку зобов'язань перед регулятором та оперативно підняли відсотки за депозитами станом на 1 травня. Тобто, це ті банки, яким зараз дуже потрібні гроші для швидкого погашення взятих кредитів рефінансу.

До їх списку, на думку експерта, потрапили:

  • РВС Банк (RwS bank);
  • КІБ (ComInBank);
  • Авангард;
  • Банк Січ;
  • Індустріалбанк;
  • Кристалбанк;
  • Скай Банк;
  • Альянс;
  • МТБ Банк;
  • "Український капітал";
  • Радабанк;
  • Кредитвест банк;
  • Глобус;
  • Моторбанк;
  • Укрбудінвестбанк;
  • АП Банк (Агропросперіс Банк);
  • Таскомбанк.

Це зовсім не означає, що всі ці фінустанови або навіть кілька з них стануть банкрутами, але це свідчить про те, що після підвищення облікової ставки у них почалися проблеми з доходами, і в умовах війни це може перерости у великі проблеми.


Лія Ільченко, ZN.ua





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