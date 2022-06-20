Вимоги до новобудов змінилися: як це вплине на український ринок житла

На український ринок житла чекають на великі зміни. Справа не лише у нових економічних умовах, які будуть після війни. Девелоперам доведеться переглянути технологію спорудження будинків. Вимоги до новобудов стануть значно вищими.

Ринок житла: в Україні суттєво змінилися вимоги до новобудов

Це випливає із законопроекту №7398, який було прийнято депутатами за основу. Якщо його ухвалять і в другому читанні, а це найімовірніше, то вимоги до новобудов в Україні стануть набагато жорсткішими.

Зокрема, законопроект передбачає обов'язкове облаштування укріпленого бомбосховища під кожним будинком. Воно має захищати мешканців будинку:

  • від вибухів;
  • від вибухових хвиль;
  • від радіаційного ураження, а також від хімічної атаки.

Це означає, що в такому бомбосховищі мають бути не лише добре укріплені стіни і стеля, але й система регенерації води та повітря, а також місця для відпочинку людей, душові і санвузли. Всі ці вимоги до новобудов будуть жорстко закріплені у містобудівній документації. І все це вимагатиме великих додаткових капіталовитрат.

Ринок житла: в Україні суттєво змінилися вимоги до новобудов

"Затвердження зазначеної містобудівної документації за відсутності такого розділу забороняється", – повідомляється в пояснювальній записці до документа.

А це означає, що вартість житла стане набагато вищою. Навіть якщо припустити, що всі інші умови залишаться довоєнними. А це не так. В усьому світі зростає вартість будівельних матеріалів. І Україна тут не є винятком.

Крім того, в Україні хочуть відмовитися від будівництва висоток, а споруджувати будинки на кілька поверхів. Вони стійкіші і менш схильні до пошкоджень при артобстрілах. Зниження поверховості також вимагатиме додаткової землі під забудову та прокладання додаткових комунікацій. Таким чином, ціни на житло в повоєнних новобудовах будуть набагато вищими, ніж у новобудовах довоєнного періоду.

Нагадаємо, власникам зруйнованого житла розповіли, як правильно подати заявку, щоб отримати компенсацію за нього.


Марченко Любов, Тудей





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