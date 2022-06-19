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2022-06-19
McDonald's може незабаром відновити роботу в Україні
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що в Україні є умови для відновлення роботи McDonald's, інформує ZN.ua.
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Міністерство закордонних справ України активно переконує мережу McDonald's повертатися до України. Є умови для поновлення роботи, повідомив голова українського МЗС Дмитро Кулеба.
"Кілька тижнів тому ми встановили зв'язок з українським офісом, а потім і зі штаб-квартирою McDonald's у США. Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже McDonald's є одним із найвідоміших американських брендів", написав Кулеба.
Антон Герасименко, ZN.ua