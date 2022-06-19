McDonald's може незабаром відновити роботу в Україні

Міністерство закордонних справ України активно переконує мережу McDonald's повертатися до України. Є умови для поновлення роботи, повідомив голова українського МЗС Дмитро Кулеба.

"Кілька тижнів тому ми встановили зв'язок з українським офісом, а потім і зі штаб-квартирою McDonald's у США . Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США , адже McDonald's є одним із найвідоміших американських брендів", написав Кулеба.