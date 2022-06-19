Уолл-стріт: гірше, ніж на початку пандемії

Фондовий ринок США знижується 11-й тиждень поспіль через тривогу інвесторів з приводу інфляції та надто радикальних заходів центробанків щодо її зниження, інформує ZN.ua.

Уолл-стріт: гірше, ніж на початку пандемії
© pixabay/quincecreative

Один з основних індексів Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE) S&P 500, закрився минулої п'ятниці, піднявшись лише на 0,2%. Це незначне зростання зовсім не вплинуло на загальний негативний підсумок 11 останніх тижнів, коли S&P 500 десять разів "закривався" у мінусі, повідомляє "Голос Америки".

Аналітики пояснюють такий тренд тим, що центробанки різних країн з метою стримування інфляції почали підвищувати облікові ставки. Цей захід зазвичай допомагає зупинити зростання цін за рахунок зниження торговельно-фінансової активності, але фондові ринки цю стратегію не люблять, оскільки вона уповільнює бізнес-активність та підвищує ризик початку рецесії.

5 червня керівництво Федеральної резервної системи (ФРС), що виконує роль центробанку США, підвищило базову облікову ставку відразу на 75 процентних пунктів, чого не відбувалося з 1994 року. Тепер ставка дорівнює 1,5-1,75% замість колишніх 0,75-1,00%.

Економічні складнощі в США посилили і примхи природи: понад 1100 пасажирських авіарейсів було скасовано у п'ятницю в аеропортах центральних та східних штатів країни через потужні грозові бурі.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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