Уолл-стріт: гірше, ніж на початку пандемії

Один з основних індексів Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE) S&P 500, закрився минулої п'ятниці, піднявшись лише на 0,2%. Це незначне зростання зовсім не вплинуло на загальний негативний підсумок 11 останніх тижнів, коли S&P 500 десять разів "закривався" у мінусі, повідомляє "Голос Америки" .

Аналітики пояснюють такий тренд тим, що центробанки різних країн з метою стримування інфляції почали підвищувати облікові ставки. Цей захід зазвичай допомагає зупинити зростання цін за рахунок зниження торговельно-фінансової активності, але фондові ринки цю стратегію не люблять, оскільки вона уповільнює бізнес-активність та підвищує ризик початку рецесії.

5 червня керівництво Федеральної резервної системи (ФРС), що виконує роль центробанку США , підвищило базову облікову ставку відразу на 75 процентних пунктів, чого не відбувалося з 1994 року. Тепер ставка дорівнює 1,5-1,75% замість колишніх 0,75-1,00%.