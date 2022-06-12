Евро подешевело, а доллар стабилен: курс валют на 12 июня

За сутки курс доллара на черном рынке не изменился в цене, а вот европейская валюта потеряла в продаже сразу пять копеек.

Свежий курс валют в Украине публикует тематическое издание "Минфин".

Согласно свежим данным, курс доллара 12 июня в продаже составляет 35,25 гривен за 1$. Обменники могут купить у населения американскую валюту по курсу в 35,15 гривен, информирует Апостроф.

Курс евро, в свою очередь, за минувший день потерял в продаже сразу пять копеек и отпустился до отметки в 37,45 гривен. Курс покупки также подешевел на одну копейку до 31,14 гривен за один евро.

Стоимость доллара и европейской валюте на межбанке остается без изменений - 29,25 грн и 31,39 гривен соответственно. Примечательно, что украинские банки предлагают купить 1$ за 35,5 гривен, а евро - 37,7 грн.


Богдан Соловьев, Апостроф





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