Курс валют: как изменились цены в банках и на "черном рынке"

Согласно официальному курсу Нацбанка на 31 мая курс гривны по отношению к евро упал на 18 копеек до 31,50 грн/евро. Относительно доллара – курс нацвалюты остается на том же уровне и стоит 29,25 грн/доллар. Об этом говорится в сообщении НБУ.

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Что касается курса валют в украинских банках, то, по данным специализированного сайта Минфин, к утру сегодняшнего дня, средний курс евро составил: покупка - 37,50 грн/евро, продажа - 38,85 грн/евро. Средний курс доллара: покупка – 35,40 грн/доллар, продажа – 36,50 грн/доллар.

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