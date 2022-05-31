Курс валют: как изменились цены в банках и на "черном рынке"

Курс валют в банках и на "черном рынке" не на много отличается, информирует ZN.ua.

Курс валют: как изменились цены в банках и на
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Согласно официальному курсу Нацбанка на 31 мая курс гривны по отношению к евро упал на 18 копеек до 31,50 грн/евро. Относительно доллара – курс нацвалюты остается на том же уровне и стоит 29,25 грн/доллар. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Банки

Что касается курса валют в украинских банках, то, по данным специализированного сайта Минфин, к утру сегодняшнего дня, средний курс евро составил: покупка - 37,50 грн/евро, продажа - 38,85 грн/евро. Средний курс доллара: покупка – 35,40 грн/доллар, продажа – 36,50 грн/доллар.

Черный рынок

Относительно "черного рынка", то в настоящее время (10:00 по Киеву), по данным сайта Курс Украины, средний курс покупки евро составляет 38,17 грн/евро, продажи – 38,61 грн/евро. Средний курс покупки доллара – 35,75 грн/евро, продажи – 36,00 грн/евро.


Середа Елена, ZN.ua

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