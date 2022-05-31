Курс валют: как изменились цены в банках и на "черном рынке"
Курс валют в банках и на "черном рынке" не на много отличается, информирует
Согласно официальному курсу Нацбанка на 31 мая курс гривны по отношению к евро упал на 18 копеек до 31,50 грн/евро. Относительно доллара – курс нацвалюты остается на том же уровне и стоит 29,25 грн/доллар. Об этом говорится в
Банки
Что касается курса валют в украинских банках, то,
Черный рынок
Относительно "черного рынка", то в настоящее время (10:00 по Киеву), по