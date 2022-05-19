S&P ухудшило прогноз роста ВВП крупнейших стран мира

Международное рейтинговое агентство S&P Global ухудшило прогноз роста ВВП ряда крупнейших стран мира в ближайшие два года, передает Интерфакс-Украина.

Фото: wfin.kz

Как изменится ВВП

Ожидается, что экономика США вырастет на 2,4% в текущем году и на 2% в 2023 году. Ранее предполагалось повышение соответственно на 3,2% и 2,1%.

Для еврозоны прогноз на 2022 год составляет 2,7%, на следующий год — 2,2%. В первую очередь предполагался подъем на 3,3% и 2,6% соответственно.

ВВП Китая, как ожидается, в этом году повысится на 4,2% (против прежней отметки 4,9%). При этом прогноз на следующий год улучшен до 5,3% с 5%.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в 2022 году предполагается подъем на 4,6% (ранее 5,1%), в 2023 году — на 5% (4,7%).

Экономика Великобритании, вероятно, вырастет на 3,3% в этом году и на 1,2% в следующем году, тогда как раньше прогнозировалось 3,5% и 2,3% соответственно.

«Баланс рисков для нашего базового сценария ухудшился с момента последнего прогноза и остается явно отрицательным», — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, S&P GR повысило оценку темпов роста потребительских цен для большинства государств на ближайшие годы.

ВВП Украины