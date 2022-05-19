Китай остается вторым по объему майнинга биткоина. РФ выбыла из топ-3

По данным Кембриджского индекса потребления энергии майнерами биткоина, несмотря на запрет криптовалют в Китае, страна все еще остается второй по объему майнинга BTC. Об этом сообщает издание Cointelegraph со ссылкой на отчет CBECI.

Фото: epravda.com.ua

Майнеры из Поднебесной

Согласно отчету, сейчас майнеры из Поднебесной генерируют 21,1% от общего хэшрейта сети первой криптовалюты. При этом в прошлом году власти Китая запретили как майнинг, так и обращение цифровых валют в стране.

Ранее именно Китай был лидером рынка майнинга. В 2019 году устройства из Поднебесной генерировали три четверти от общего хэшрейта биткоина.

После запрета сообщалось, что в Китае майнинг практически полностью прекращен. Однако, судя по всему, многие компании продолжают добывать криптовалюту незаконно.

«Наши данные эмпирически подтверждают заявления инсайдеров майнинговой отрасли о том, что в Китае продолжается добыча биткоинов. Хотя объемы майнинга далеки от прежних уровней, Поднебесная все еще генерирует около одной пятой всего хэшрейта биткоина», — заявил руководитель проекта CBECI Александр Ноймюллер.

Потери РФ

Отметим, что РоSSия начинает терять свои позиции. Если ранее РоSSия занимала третью строчку в рейтинге стран по объему майнинга, то теперь она выбыла из топ-3. Сейчас майнеры из РоSSии генерируют около 4,7% от общего хэшрейта сети биткоина.