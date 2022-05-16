Португалия не дала Абрамовичу продать свой особняк за 10 миллионов евро

Португалия заблокировала продажу особняка стоимостью 10 млн евро, принадлежащего подсанкционному роSSийскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет португальское издание Publico.

Португалия не дала Абрамовичу продать свой особняк за 10 миллионов евро
Фото: independent.co.uk

Регистрация собственности особняка на роскошном курорте Кинта-ду-Лаго в Алгарве была заморожена 25 марта по запросу Министерства иностранных дел, через месяц после вторжения РоSSии в Украину. Это означает, что ее статус нельзя изменить.

По данным издания, бывший владелец футбольного клуба «Челси» пытался продать недвижимость за 15 дней до начала вторжения РоSSии в Украину через компанию Millhouse Views LLC из Делавера, принадлежащую Millhouse LLC, управляющую его активами.

Крупнейший банк Португалии Caixa Geral de Depositos заметил этот шаг и предупредил власти.

Абрамович и Португалия

Абрамович получил португальское гражданство в апреле 2021 года по закону о натурализации потомков сефардских евреев, изгнанных из Пиренейского полуострова во время средневековой инквизиции.

Дело потрясло всю Португалию, заставив прокуратуру начать расследование и задержать раввина, ответственного за сертификацию, позволившую Абрамовичу получить гражданство.

Напомним

В марте Абрамович попал под санкции из-за своих связей с Владимиром Путиным, которые сам миллиардер неоднократно отрицал.

5 мая Великобритания ввела санкции против металлургической и горнодобывающей компании Evraz, крупнейшим акционером которой является роSSийский олигарх Роман Абрамович.

8 мая Абрамович продал ФК «Челси», который он приобрел еще в 2003 году.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Philip Morris планирует купить Swedish Match за $16 миллиардовPhilip Morris планирует купить Swedish Match за $16 миллиардов
Rozetka возобновила работу магазинов в Буче и ИрпенеRozetka возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене
Укрпочта вернула забытую услугу: детали отправки посылокУкрпочта вернула забытую услугу: детали отправки посылок
Доллар на черном рынке снова бьет рекордыДоллар на черном рынке снова бьет рекорды
Обещают, но не выходят: стало известно, какие компании продолжают зарабатывать в РоSSииОбещают, но не выходят: стало известно, какие компании продолжают зарабатывать в РоSSии
Блок рекламы


Похожие новости
Прямые и косвенные потери в Буче составляют 449 миллионов долларов, - мэрПрямые и косвенные потери в Буче составляют 449 миллионов долларов, - мэр
"Укрпочта" выпустит марку, посвященную победе KALUSH Orchestra на Евровидении"Укрпочта" выпустит марку, посвященную победе KALUSH Orchestra на Евровидении
Нидерланды заморозили более 640 млн евро роSSийских активовНидерланды заморозили более 640 млн евро роSSийских активов
Еврокомиссия хочет разрешить конфискацию роSSийского и белорусского имущества без приговора суда: цена вопроса – сотни миллиардов евроЕврокомиссия хочет разрешить конфискацию роSSийского и белорусского имущества без приговора суда: цена вопроса – сотни миллиардов евро
Как изменился рынок труда: Европа заинтересована в украинцах, а на западе Украины диктуют условия работникамКак изменился рынок труда: Европа заинтересована в украинцах, а на западе Украины диктуют условия работникам
Страны G7 планируют предоставить Украине 30 млрд евро финансовой поддержки — Spiegel
Страны G7 планируют предоставить Украине 30 млрд евро финансовой поддержки — SpiegelСтраны G7 планируют предоставить Украине 30 млрд евро финансовой поддержки — Spiegel
Бриллиант «Красный Крест» продали на аукционе за $12 миллионовБриллиант «Красный Крест» продали на аукционе за $12 миллионов
Литва заморозила 62 миллиона евро на счетах россиян и белорусовЛитва заморозила 62 миллиона евро на счетах россиян и белорусов
Shell покидает РФ: компания продала роSSийской «Лукойл» более 400 АЗС и заводShell покидает РФ: компания продала роSSийской «Лукойл» более 400 АЗС и завод
Последние новости
Подгружаем последние новости