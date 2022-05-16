Португалия не дала Абрамовичу продать свой особняк за 10 миллионов евро

Португалия заблокировала продажу особняка стоимостью 10 млн евро, принадлежащего подсанкционному роSSийскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет португальское издание Publico.

Фото: independent.co.uk

Регистрация собственности особняка на роскошном курорте Кинта-ду-Лаго в Алгарве была заморожена 25 марта по запросу Министерства иностранных дел, через месяц после вторжения РоSSии в Украину. Это означает, что ее статус нельзя изменить.

По данным издания, бывший владелец футбольного клуба «Челси» пытался продать недвижимость за 15 дней до начала вторжения РоSSии в Украину через компанию Millhouse Views LLC из Делавера, принадлежащую Millhouse LLC, управляющую его активами.

Крупнейший банк Португалии Caixa Geral de Depositos заметил этот шаг и предупредил власти.

Абрамович и Португалия

Абрамович получил португальское гражданство в апреле 2021 года по закону о натурализации потомков сефардских евреев, изгнанных из Пиренейского полуострова во время средневековой инквизиции.

Дело потрясло всю Португалию, заставив прокуратуру начать расследование и задержать раввина, ответственного за сертификацию, позволившую Абрамовичу получить гражданство.

Напомним

В марте Абрамович попал под санкции из-за своих связей с Владимиром Путиным, которые сам миллиардер неоднократно отрицал.

5 мая Великобритания ввела санкции против металлургической и горнодобывающей компании Evraz, крупнейшим акционером которой является роSSийский олигарх Роман Абрамович.

8 мая Абрамович продал ФК «Челси», который он приобрел еще в 2003 году.