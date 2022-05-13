В Украине на аукционе будет продана коллекция NFT-аватаров для поддержки ВСУ

Украинские разработчики видеоигр запускают NFT-коллекцию Avatars for Ukraine для сбора средств в поддержку защитников Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Фото: avatarsforukraine.com

Что известно о коллекции

Отмечается, что благотворительную NFT-коллекцию создали ведущие украинские разработчики видеоигр Rainbow Six, Warframe, STALKER, Asphalt вместе с цифровыми художниками при поддержке Минцифры.

70 цифровых произведений искусства, демонстрирующих отвагу и несокрушимость украинцев, представлены на официальной странице проекта avatarsforukraine.com .

Аукцион NFT-коллекции начнется 19 мая на платформе NFT-музея MetaHistory, уже собравшего для криптофонда Aid For Ukraine $720 тысяч.

«Средства, собранные от продажи новой коллекции направят на гуманитарную помощь защитникам Украины», — сообщили в министерстве.

Напомним

25 марта Минцифра и украинское блокчейн-сообщество создали NFT-музей войны. По словам министра Михаила Федорова, музей поможет распространить правду о роSSийских военных преступлениях, совершенных против украинцев.

Министр также рассказал, что все произведения в музее представлены в цифровом виде как NFT-токены и их может приобрести любой. Главная цель такого музея — собрать средства, чтобы восстановить украинские музеи и театры, пострадавшие от рук оккупантов.

Для международных NFT-коллекционеров это уникальная возможность дополнить свою художественную коллекцию историческими цифровыми артефактами и поддержать Украину.

Что такое NFT

NFT является своеобразным развитием идеи криптовалют, пишет BBC . Как и традиционные цифровые деньги — биткоин или Ethereum — они работают на технологии блокчейн.

Ключевое отличие только в одном: если одна «монета» биткоина, к примеру, ничем не отличается от другой «монеты» биткоина, то каждый NFT — уникален или имеет ограниченное количество копий. Отсюда и название NFT — non fundgible-token (невзаимозаменяемый токен).

Если у вас есть уникальный невзаимозаменяемый токен, то можете быть уверенным: такого нет больше ни у кого.