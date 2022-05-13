Работа в Украине: вакансии и зарплаты во время войны

Работа в Украине – актуальный вопрос для наших соотечественников. Число соискателей возросло в разы после нападения РоSSии. Многие сменили место жительства и потеряли доход. Узнай, какие специальности востребованы и сколько можно заработать.

Работа в Украине: какие вакансии и зарплаты предлагают во время войны

Сейчас в нашей стране рынок работодателя. Количество вакансий в сравнении с довоенным периодом уменьшилось в пять раз. Шеф-редактор портала robota.ua Юлия Далибук отметила стабильный прирост резюме.

Эксперт также назвала вакансии, которые чаще всего предлагают компании. Их пять: оператор call-центра, веб-разработчик, переводчик, интернет-маркетолог и копирайтер.

Какие зарплаты предлагают в Украине

Далибук уточнила, что в январе средняя заработная плата по вакансиям была на уровне 14?тысяч гривен, в апреле – на тысячу больше. Примерно такие же запросы и у самих соискателей.

Работа в Украине: какие вакансии и зарплаты предлагают во время войны

Киевские работодатели предлагали в марте в среднем 15?тысяч гривен зарплаты, а в апреле — уже 17?300 гривен. Гонорар во Львовской области меньше - 13?тысяч гривен и 14?тысяч гривен в марте и апреле соотвественно.

Напомним, многие украинцы выехали в Польшу и активно ищут там работу. Узнай, какие вакансии доступны беженцам без знания языка.


Ловіцька Леся, Тудей

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