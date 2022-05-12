Цены на газ в Европе рекордно выросли на фоне войны в Украине

Цена на газ в Европе 11 мая рекордно выросла. Связано это с прекращением транзита роSSийского газа по оккупированной территории Украины.

Цены на газ в Европе рекордно выросли на фоне войны в Украине

Так, согласно данным Лондонской биржи ICE, стоимость майского фьючерса на TTF выросла на 4% до 1120 долларов за тысячу кубометров.

Как известно, оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через захваченную русскими войсками ГИС "Сохрановка" в Луганской области. Компания сообщила о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и согласно условиям договора возможен временный перенос недоступных мощностей с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", которая находится на контролируемой Украиной территории.

Однако в роSSийском "Газпроме" отказались перенести транзит на газораспределительную станцию "Суджа", заявив, что технологически невозможно сделать исходя из роSSийской потоковой схемы. На самом деле это возможно, ведь ранее "Газпром" уже перенаправлял потоки на эту точку в связи с ремонтом трубопроводов.

Но раз так сложилось, то транзит прекращается, и прием газа через территорию Украины осуществляться не будет.

Ранее сообщалось, что в Украине перенесли планы по переводу населения на учет газа в киловатт-часах.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Германия выделяет Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, – ШольцГермания выделяет Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, – Шольц
Британия ввела санкции против металлургической и горнодобывающей АбрамовичаБритания ввела санкции против металлургической и горнодобывающей Абрамовича
ПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООНПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООН
Rozetka возобновила работу магазинов в Буче и ИрпенеRozetka возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене
Укрпочта вернула забытую услугу: детали отправки посылокУкрпочта вернула забытую услугу: детали отправки посылок
Блок рекламы


Похожие новости
Байден заявил о рекордном экспорте сельхозпродукцииБайден заявил о рекордном экспорте сельхозпродукции
Курс доллара и евро в Украине вырос: названа причинаКурс доллара и евро в Украине вырос: названа причина
Цетробанк РоSSии готовит население к рекордной инфляцииЦетробанк РоSSии готовит население к рекордной инфляции
Зерно, которое продает РоSSия, может быть украдено в Украине, - МИДЗерно, которое продает РоSSия, может быть украдено в Украине, - МИД
ЕС разрешил Украине экспортировать свинину и говядину через свои портыЕС разрешил Украине экспортировать свинину и говядину через свои порты
Потери Украины в результате войны уже достигают $600 млрд – KSEПотери Украины в результате войны уже достигают $600 млрд – KSE
Цены в Украине выросли: насколько подорожали продукты питанияЦены в Украине выросли: насколько подорожали продукты питания
Всемирный банк будет ежемесячно предоставлять Украине 200 миллионов долларов на зарплаты бюджетникамВсемирный банк будет ежемесячно предоставлять Украине 200 миллионов долларов на зарплаты бюджетникам
В Украине анонсировали налоги на пособие беженцев: как избежать штрафа за неуплатуВ Украине анонсировали налоги на пособие беженцев: как избежать штрафа за неуплату
В Украине будет открываться больше АЗС для продажи топлива, которого доставляют достаточно, - ШурмаВ Украине будет открываться больше АЗС для продажи топлива, которого доставляют достаточно, - Шурма
Последние новости
Подгружаем последние новости