Цена на газ в Европе 11 мая рекордно выросла. Связано это с прекращением транзита роSSийского газа по оккупированной территории Украины.

Так, согласно данным Лондонской биржи ICE, стоимость майского фьючерса на TTF выросла на 4% до 1120 долларов за тысячу кубометров.

Как известно, оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через захваченную русскими войсками ГИС "Сохрановка" в Луганской области. Компания сообщила о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и согласно условиям договора возможен временный перенос недоступных мощностей с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", которая находится на контролируемой Украиной территории.

Однако в роSSийском "Газпроме" отказались перенести транзит на газораспределительную станцию "Суджа", заявив, что технологически невозможно сделать исходя из роSSийской потоковой схемы. На самом деле это возможно, ведь ранее "Газпром" уже перенаправлял потоки на эту точку в связи с ремонтом трубопроводов.

Но раз так сложилось, то транзит прекращается, и прием газа через территорию Украины осуществляться не будет.

Ранее сообщалось, что в Украине перенесли планы по переводу населения на учет газа в киловатт-часах.