Яблоки в Украине подешевели

Яблоки дешевеют традиционно к концу сезона. В мае отечественные фрукты стоят на 1 грн/кг дешевле, чем в апреле. Килограмм яблок в супермаркете в среднем обойдется в 12 грн.

В украинских супермаркетах подешевели яблоки: как изменились цены за месяц

К примеру, яблоки сорта Айдаред в сетях столичных супермаркетов подешевели за месяц до 11,70 грн/кг. А вот на оптовом рынке во Львове эти же яблоки Айдаред стоят 5-7 грн/кг.

Цены на другие сорта выглядят следующим образом: Флорина – 6-8 грн/кг, Чемпион – 7-8 грн/кг, Симиренко – 6-8 грн/кг, Лиголь – 7-12 грн/кг, Муцу – 8-12, Фуджи – 7-10, Голден Делишез – 7-12 грн/кг. После того как эти яблоки приезжают в Киев, их стоимость растет на 30-40%.

В украинских супермаркетах подешевели яблоки: как изменились цены за месяц
На фоне войны и перебоев со снабжением импорта в Украину за последнюю неделю наблюдается падение цен на помидоры.

Удешевление томатов связано с поступлением крупных овощных партий из Турции и Польши, а также с увеличением сбора томатов с местных тепличных комбинатов.

На сегодняшний день стоимость килограмма украинских помидоров не превышает 60-80 грн, что в среднем на 31% дешевле, чем в начале мая. Импортные томаты продают оптом по 50-56 грн/кг, в супермаркетах они стоят не менее 80 грн за кг.

Ранее сообщалось, что отечественная клубника за неделю подешевела на 25%.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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