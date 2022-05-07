Подделку картины Кандинского выставили на аукцион для поддержки армии РФ

Среди работ, которые предлагаются в поддержку агрессии Путина, якобы подделка Кандинского и NFT-токены гербов украинских городов, информирует ZN.ua.

Подделку картины Кандинского выставили на аукцион для поддержки армии РФ
Одна из целой серии картин Кандинского, изображающих Мурнау / Commons Wikimedia

На сайте сбора средств в поддержку войны РоSSии в Украине предлагается картина «Дом на горе», якобы Василия Кандинского, предоставленная проектом Terricone. Недавно созданный роSSийский веб-сайт, известный как Art For Victory, принадлежащий организации, известной как Terricon Project, поддерживает роSSийскую войну в Украине, продавая произведения искусства, некоторые из которых являются подделками, пишет The Art Newspaper.

В сообщении, опубликованном на сайте, объясняется, что "после введения санкций против РоSSии все доступные ресурсы, [...] были отключены. Однако есть один доступный ресурс: криптовалюта. Используя ее, роSSийская диаспора может "помочь своему народу."

На сайте также представлено нечеткое описание того, кто стоит за проектом: «Большое роSSийское сообщество,в которое входят разные люди, от ветеранов и членов ополчений до криптоинвесторов и IT-специалистов из солнечных долин Калифорнии».

Это «большое роSSийское сообщество» использует веб-сайт для продажи ряда NFT, включая изображения гербов украинских городов, таких как Одесса и Донецк. По словам учредителей проекта Террикон, все эти украинские города будто-бы принадлежат к Новороссии. Эти NFT не сумели привлечь внимание поклонников Путина, поскольку на момент публикации никаких заявок не было.


Оксана Коваль, ZN.ua

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