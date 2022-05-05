Азербайджан в 2022 году поставит в Европу более 10 млрд куб. газа

В обход Украины, но и без РФ .

Поставки азербайджанского газа в Европу к концу 2022 года превысят 10 млрд куб. метров.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова на заседании круглого стола "Энергетический переход в Юго-Восточной Европе: региональное сотрудничество в области энергобезопасности, диверсификации и перехода к зеленой энергии" в Софии.

"До сих пор Трансадриатическим трубопроводом (ТАП) в Европу транспортировано 11,6 млрд куб. м газа. За четыре месяца текущего года в Европу поставлено 3,5 млрд куб. м азербайджанского газа, из которых 3,1 млрд. куб. м приходится на долю Италии, 0,3 млрд. куб. м – Греции и 0,1 млрд. куб. м – Болгарии. Ожидается, что с нынешними темпами экспорта наши поставки газа в Европу до конца года превысят 10 млрд куб. м», - цитируют министра медиа.

По словам Шахбазова, Южный газовый коридор, бесперебойно снабжая природным газом по выгодным ценам европейских потребителей, "за короткое время доказал свое стратегическое значение". "Азербайджан намерен продолжить играть роль надежного поставщика энергии как для стран региона, так и для европейских стран", - подчеркнул он.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора.

Южный газотранспортный коридор — маршрут поставки энергоносителей из Каспийского региона в Европу. Предполагается, что он будет включать: Транскаспийский газопровод из Туркменистана в Азербайджан; трубопровод «Набукко» через Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию в Австрию.

Предполагаемая протяженность проекта – 3500 км. Основная цель проекта – повышение безопасности поставок газа в Европу, исключение РоSSии как монополиста в роли поставщика, а Украины – как монополиста в роли транзитера газа.

Напомним, Азербайджан готов обеспечить Украину горючим для посевной.