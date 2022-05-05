Суд арестовал корпоративные права и счета предприятий родственников Медведчука и Козака

На арестованных счетах было более 40 млн гривен.

Суд наложил арест на корпоративные права и счета хозяйствующих субъектов, принадлежащих родственникам народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

Согласно сообщению, ГБР продолжает работу по выявлению незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука, Тараса Козака и их родственников.

4 мая работники Территориального управления ГБР Львова провели очередные обыски на объектах, связанных с семьями депутатов. Следственные действия происходили по шести адресам, один из них - на Киевщине, остальные - на территории Львовской области.

Обыски проводились в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 УК Украины). Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.

В ходе следственных действий изъяты ценные картины, предметы антиквариата, другие ценности. В дальнейшем ГБР будет инициирован вопрос наложения на них ареста и их передачи в Национальное агентство по управлению активами.

Напомним, 18 апреля Департамент стратегических расследований Нацполиции провел обыски в домах нардепа Виктора Медведчука в Киеве и Киевской области. Конечным бенефициаром этих активов является супруга Медведчука Оксана Марченко. Во время обысков были обнаружены около 100 картин, антикварные вещи, охотничья винтовка, пистолет BUL, 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца Фаберже.

Обыски также проводили у домработницы Медведчука: было изъято 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро.