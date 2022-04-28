Ущерб от разрушенных дорог в Украине достиг 900 млрд грн — Укравтодор

Около 23 тыс. км дорог общего пользования разрушены в результате военного вторжения РоSSии в Украину, из них 8 тыс. км — дороги государственного значения. Также из-за войны разрушены 302 искусственных сооружения. Об этом сообщил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

Ущерб от разрушенных дорог в Украине достиг 900 млрд грн — Укравтодор
фото: focus.ua

На данный момент Укравтодор оценивает ущерб от разрушения дорог оккупантами в 900 млрд грн.

Где работает Укравтодор

«Сегодня мы выполняем работы практически на всей территории страны, но расчищаем и восстанавливаем временные переправы в трех областях — Киевской, Черниговской и Сумской», — отметил он.

По данным Андрея Ивко, 500 км дорог уже расчистили — это и дороги государственного значения, и коммунальные дороги, из которых 212 км — это улицы Ирпеня, Бучи, других городов. Кроме того, уже построено 18 временных переправ, объездов, обходов.

«Например, трасса Киев — Чоп М-06. В с. Стоянка был разрушен мост. Сейчас уже есть объезд, и мы его уже восстанавливаем. Кроме того, могу сказать о Р-30: это подъезд к Ирпеню. Временная переправа была сделана менее чем через неделю, также сейчас там выполняются проектно-поисковые работы. Будем делать новый мост в этом месте», — рассказал Ивко.

Напомним, по оценкам Минэкономики и KSE, общие потери экономики Украины в результате войны, учитывая как прямые потери, рассчитанные в этом проекте, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т. п.), колеблются от $564 млрд до $600 млрд.

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