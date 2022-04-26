Гривна продолжает держать позиции: курс валют в банках на 26 апреля

В Украине несколько укрепилась национальная валюта. Центробанк на 26 апреля поднял официальный курс гривны относительно евро, злотого и фунта стерлингов, информирует Апостроф .

Об этом свидетельствует информация на сайте Национального банка.

По курсу от НБУ, стоимость евро установлена на уровне 31,45 гривны. Это на 21 копейку меньше против 25 апреля.

Наличный курс валют на 26 апреля

Доллар при покупке стоит 31,07 гривны, при продаже – 31,97 гривны. Евро – 33,37 гривны и 34,63 гривны соответственно. Злотый при покупке стоит 7,32 гривны, при продаже – 7,51 гривны. Фунт стерлингов – 40,55 гривны и 43,00 гривны соответственно.

Курс в украинских банках



Как сообщалось, в Национальном банке напомнили, как и сколько денег можно переводить из Украины за границу. В рамках установленных лимитов можно совершать Р2Р-переводы и "quasi cash" операции.