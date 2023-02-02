В Україні продажі нових автомобілів впали на 44%: що купують

За даними Укравтопрому, у січні 2023 року в Україні продали майже 3000 нових автомобілів. Це на 44% менше, ніж за аналогічний місяць 2022 року.

Найчастіше українці у січні 2023 року купували нові автомобілі компанії Toyota (585), а також компаній Skoda (235) та Mercedes-Benz (220). Слід зазначити, що продажі компанії Mercedes-Benz у нашій країні минулого місяця збільшилися на 45% порівняно з аналогічним місяцем 2022 року.

До п'ятірки найпопулярніших автомобільних брендів в Україні у січні 2023 року також увійшли BMW (212) та Volkswagen (204). Йдеться, нагадаємо, про нові машини.

Бестселером січня 2023 року на ринку нових автомобілів в Україні став французький бюджетний кросовер Renault Duster. Минулого місяця українці купили 177 кросоверів Duster. До речі, в Україні зараз Renault Duster коштує від 632 600 гривень у комплектації Zen. Він оснащується 1,5 л бензиновим двигуном потужністю 115 к.с., який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

Нагадаємо, у 2022 році українці купили близько 39 100 нових автомобілів, що на 63,7% менше, ніж у 2021 році. Найчастіше купували автомобілі Toyota (6 500), Renault (3 800) і Skoda (2 700). Найбільш популярними моделями на ринку нових автомобілів були Toyota RAV-4, Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado, Skoda Kodiaq та Hyundai Tucson.

Найчастіше нові автомобілі в Україну ввозять із Японії, Румунії, Китаю, Угорщини, Словаччини. У 2022 році, до речі, збільшилося постачання нових машин з Китаю. Українці почали частіше купувати нові китайські машини.

При цьому в 2022 році в Україну ввезли і зареєстрували 404 800 автомобілів. Найбільш популярними б/в автомобілями, які українці ввозили торік з-за кордону, були Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Renault Megane і Renault Scenic. Вживані автомобілі в Україну ввозять найчастіше з Німеччини, Польщі, країн Прибалтики та США .

Що чекає на автомобільний ринок в Україні в 2023 році? Деякі експерти вважають, що у 2023 році продажі автомобілів збільшуватимуться, але невеликими темпами. Довоєнних показників досягти, звісно, не вдасться. Багато залежатиме від економічної ситуації в країні, від курсу гривні, від наявності електроенергії, від ситуації на фронті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, учасники якої викрали та продали близько 40 автомобілів.