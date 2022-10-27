У Києві вартість таксі під час повітряної тривоги злітає у рази: фотофакт

Незважаючи на і так непростий час для українців, деякі примудряються наживатися на неприємностях – так, у Києві під час повітряної тривоги цінник таксі підвищується щонайменше вдвічі, інформує Апостроф.

Про це повідомляє klymenko-time.

Так, за словами юриста Facebook Катерини, вона намагалася доїхати на таксі з лівого берега на правий під час повітряної тривоги, тоді як ні метро, ні комунальний громадський транспорт не працювали. Ціна коливалася від 423 гривень до 513. Однак після скасування повітряної тривоги вартість аналогічного маршруту в тих же службах таксі склала 186 гривень.

У коментарях припустили, що таке зростання цін може бути спричинене ризиками для пересування під час повітряної тривоги, але також задалися питанням, чи буде легше людині, якщо вона помре з додатковими 300 гривнями на руках.

Варто зазначити, що ціни на таксі підвищуються також і ближче до комендантської години. Користувач Денис зазначив, що на конкретну поїздку він зазвичай витрачає 150-200 гривень, а ближче до ночі її вартість збільшується до 1200-1400 гривень.

Цікаво те, що ціни піднімають не самі таксисти, а програми агрегаторів, через які ці таксисти працюють. Імовірно, таке зростання цін може пояснюватися зростанням попиту під час повітряної тривоги та/або співвідношенням кількості вільних автомобілів до попиту, що автоматично врівноважується тарифом.


Марія Швець, Апостроф





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