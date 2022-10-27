2022-10-27
У Києві утворився величезний затор через масштабну ДТП із фурою: фото
У четвер вдень, 27 жовтня, на лівому берегу столиці, де вранці чули вибухи, біля Дарницького мосту виникла величезна пробка.
Про це інформує телеграм-канал "Київ оперативний", інформує
Як зазначається, водій вантажівки DAF з державним номером KA1896BA на шаленій швидкості влетів у чотири легкових авто попереду, не зумівши вчасно зупинитись.
Інформація про потерпілих уточнюється.
Наразі цей залізнично-автомобільний мостовий перехід через річку Дніпро є одним із ключових мостів, бо Південний міст ще влітку закрили для приватних авто.
Водіям рекомендують оминати "міст Кирпи" та обирати інші шляхи, навіть метро чи або міську електричку.
Олексій Руденко, Апостроф