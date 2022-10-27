У Києві утворився величезний затор через масштабну ДТП із фурою: фото

У четвер вдень, 27 жовтня, на лівому берегу столиці, де вранці чули вибухи, біля Дарницького мосту виникла величезна пробка.

Про це інформує телеграм-канал "Київ оперативний", інформує Апостроф .

Як зазначається, водій вантажівки DAF з державним номером KA1896BA на шаленій швидкості влетів у чотири легкових авто попереду, не зумівши вчасно зупинитись.

Інформація про потерпілих уточнюється.

Наразі цей залізнично-автомобільний мостовий перехід через річку Дніпро є одним із ключових мостів, бо Південний міст ще влітку закрили для приватних авто.

Водіям рекомендують оминати "міст Кирпи" та обирати інші шляхи, навіть метро чи або міську електричку.