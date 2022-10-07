У продажу з'явився оновлений Honda Fit

Компанія Honda почала продавати у Японії оновлений Honda Fit. У базовій комплектації ця новинка коштує 11 011 доларів.

В Україні Honda Fit продається за назвою Honda Jazz. З 2019 року покупцям пропонують Fit/Jazz четвертого покоління – у стандартній версії та у версії Crosstar. Оновлена версія отримала більше комплектацій, включаючи Basic, Home, Luxe, Crosstar, та RS.

Загалом, оновлений Honda Fit від моделі попереднього року випуску відрізняється новими бамперами, легкосплавними колісними дисками, фарами та задніми ліхтарями. У цього автомобіля з'явилася нова спортивна версія RS. Вона від стандартної версії відрізняється обвісом, салоном та налаштуванням підвіски.

У стандартній комплектації є системи активної безпеки ADAS. До неї тепер додатково входять кілька нових систем активної безпеки.

Honda модернізувала двомоторну гібридну систему e:HEV. Тепер її потужність у Fit/Jazz складає 121 к.с. і 253 Нм крутного моменту. Це на 13 к.с. потужніше за попередню модель.

Оновлений Honda Fit у стандартній комплектації з бензиновим двигуном коштує 11 011 доларів. Версія Honda Fit RS коштує 16 220 доларів.

Нагадаємо, раніше ми назвали автомобілі Honda, які точно проїдуть понад 500 000 км.