У продажу з'явився оновлений Honda Fit

Компанія Honda почала продавати у Японії оновлений Honda Fit. У базовій комплектації ця новинка коштує 11 011 доларів.

У продажу з'явився оновлений Honda Fit

В Україні Honda Fit продається за назвою Honda Jazz. З 2019 року покупцям пропонують Fit/Jazz четвертого покоління – у стандартній версії та у версії Crosstar. Оновлена версія отримала більше комплектацій, включаючи Basic, Home, Luxe, Crosstar, та RS.

Загалом, оновлений Honda Fit від моделі попереднього року випуску відрізняється новими бамперами, легкосплавними колісними дисками, фарами та задніми ліхтарями. У цього автомобіля з'явилася нова спортивна версія RS. Вона від стандартної версії відрізняється обвісом, салоном та налаштуванням підвіски.

У продажу з'явився оновлений Honda Fit

У стандартній комплектації є системи активної безпеки ADAS. До неї тепер додатково входять кілька нових систем активної безпеки.

Honda модернізувала двомоторну гібридну систему e:HEV. Тепер її потужність у Fit/Jazz складає 121 к.с. і 253 Нм крутного моменту. Це на 13 к.с. потужніше за попередню модель.

У продажу з'явився оновлений Honda Fit

Оновлений Honda Fit у стандартній комплектації з бензиновим двигуном коштує 11 011 доларів. Версія Honda Fit RS коштує 16 220 доларів.

У продажу з'явився оновлений Honda Fit

Нагадаємо, раніше ми назвали автомобілі Honda, які точно проїдуть понад 500 000 км.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Зарплата понад 50 тисяч: в Україні з'явилися вакансії для водіївЗарплата понад 50 тисяч: в Україні з'явилися вакансії для водіїв
Укрзалізниця повернула гаряче меню до поїздів Інтерсіті+: які страви пропонують та скільки вони коштуютьУкрзалізниця повернула гаряче меню до поїздів Інтерсіті+: які страви пропонують та скільки вони коштують
Заправити авто стало дорожче: ціни на паливо в УкраїніЗаправити авто стало дорожче: ціни на паливо в Україні
Україна відправила ще шість суден в рамках «Зернової ініціативи»Україна відправила ще шість суден в рамках «Зернової ініціативи»
Mercedes-Benz почав тестувати новий універсал E-ClassMercedes-Benz почав тестувати новий універсал E-Class
Блок рекламы


Похожие новости
Ford почав тестувати оновлений кросовер ExplorerFord почав тестувати оновлений кросовер Explorer
Mercedes-Benz представив оновлений Mercedes A-ClassMercedes-Benz представив оновлений Mercedes A-Class
У Європі з'явився оновлений Kia Soul EVУ Європі з'явився оновлений Kia Soul EV
Оновлений VW Golf отримає великий сенсорний дисплейОновлений VW Golf отримає великий сенсорний дисплей
Оголошено ціни на оновлений Mitsubishi Outlander PHEVОголошено ціни на оновлений Mitsubishi Outlander PHEV
У Європі помітили оновлений Kia SorentoУ Європі помітили оновлений Kia Sorento
У Німеччині тестують оновлений Hyundai i10У Німеччині тестують оновлений Hyundai i10
Дешевий кросовер Honda виявився небезпечним
У Європі помітили оновлений Kia SorentoУ Європі помітили оновлений Kia Sorento
На трасі Нюрбургрінг помітили оновлений Mercedes GLA-ClassНа трасі Нюрбургрінг помітили оновлений Mercedes GLA-Class
Последние новости
Подгружаем последние новости