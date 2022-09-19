У Києві помітили незвичайний електромобіль

У Києві помітили рідкісний китайський мініатюрний електромобіль Zhidou D2, призначений для поїздок вулицями мегаполісів. В Україні він дебютував кілька років тому під час EV Forum.

У Києві помітили незвичайний електромобіль

Zhidou D2 - це двомісний електрокар, у якого запас ходу становить 155 км. Максимальна швидкість – 105 км/год. Він оснащується електромотором потужністю 41 к.с. (за іншими даними – 24 к.с.) та літій-іонною батареєю на 18 кВт/год. Батарея заряджається повністю за 4 години. Якщо скористатися швидкою підзарядкою на спеціальній станції, то батарею можна повністю зарядити за 30 хвилин.

Довжина Zhidou D2 складає 2808 мм, ширина – 1499 мм, а висота – 1555 мм. Він оснащується клімат-контролем, камерою заднього виду, заднім парктроником та інформаційно-розважальною системою з 7-дюймовим сенсорним дисплеєм.

У Києві помітили незвичайний електромобіль

Цілком можливо, що помічений на дорогах Києва Zhidou D2 ввезли в Україну з Європи. Справа в тому, що ця модель там продається вже кілька років. Щоправда, з 2021 року, наприклад, у Німеччині Zhidou D2 почали продавати під іншою назвою – Elaris Pio. Навіщо це зробили? Дуже просто, назва Elaris Pio краще сприймається жителями Старого Континенту.

Зараз Elaris Pio – це один із найдешевших електромобілів у Європі. Якщо скористатися субсидіям, то його можна купити приблизно за 5 500 євро.

У Києві помітили незвичайний електромобіль

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні подешевшали популярні вживані автомобілі.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
У маршрутці діра, люди лежать на землі: з'явилися кадри з місця масштабної ДТП в ОдесіУ маршрутці діра, люди лежать на землі: з'явилися кадри з місця масштабної ДТП в Одесі
Стало відомо, чому українці не хочуть купувати електромобіліСтало відомо, чому українці не хочуть купувати електромобілі
Польща запускає судноплавний канал на Балтику в обхід РосіїПольща запускає судноплавний канал на Балтику в обхід Росії
Побільшало послуг з реєстрації авто без експертного дослідженняПобільшало послуг з реєстрації авто без експертного дослідження
Українців попросили сховати свої автомобіліУкраїнців попросили сховати свої автомобілі
Блок рекламы


Похожие новости
У Києві знову з'явилися “дірочні“ заправкиУ Києві знову з'явилися “дірочні“ заправки
Наплював на попередження та поплатився: у Києві дорогий позашляховик пішов під землю, фотоНаплював на попередження та поплатився: у Києві дорогий позашляховик пішов під землю, фото
Багато постраждалих і "швидких": важка ДТП в Києві, Мерседес відправив забиту людьми маршрутку в стовпБагато постраждалих і "швидких": важка ДТП в Києві, Мерседес відправив забиту людьми маршрутку в стовп
В Одесі помітили пересічне авто з одним із "найкрутіших" номерних знаків України: фотоВ Одесі помітили пересічне авто з одним із "найкрутіших" номерних знаків України: фото
Запас ходу 400 км: Peugeot представив новий електромобільЗапас ходу 400 км: Peugeot представив новий електромобіль
У Європі помітили оновлений Kia SorentoУ Європі помітили оновлений Kia Sorento
На трасі Нюрбургрінг помітили оновлений Mercedes GLA-ClassНа трасі Нюрбургрінг помітили оновлений Mercedes GLA-Class
У Німеччині помітили оновлений Volkswagen TharuУ Німеччині помітили оновлений Volkswagen Tharu
У Києві сталася "фруктова" ДТП з переворотом: опубліковано фотоУ Києві сталася "фруктова" ДТП з переворотом: опубліковано фото
Загрожують життю пішоходів: у Києві подали петицію про заборону прокату самокатівЗагрожують життю пішоходів: у Києві подали петицію про заборону прокату самокатів
Последние новости
Подгружаем последние новости