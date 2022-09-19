У Києві помітили незвичайний електромобіль

У Києві помітили рідкісний китайський мініатюрний електромобіль Zhidou D2, призначений для поїздок вулицями мегаполісів. В Україні він дебютував кілька років тому під час EV Forum.

Zhidou D2 - це двомісний електрокар, у якого запас ходу становить 155 км. Максимальна швидкість – 105 км/год. Він оснащується електромотором потужністю 41 к.с. (за іншими даними – 24 к.с.) та літій-іонною батареєю на 18 кВт/год. Батарея заряджається повністю за 4 години. Якщо скористатися швидкою підзарядкою на спеціальній станції, то батарею можна повністю зарядити за 30 хвилин.

Довжина Zhidou D2 складає 2808 мм, ширина – 1499 мм, а висота – 1555 мм. Він оснащується клімат-контролем, камерою заднього виду, заднім парктроником та інформаційно-розважальною системою з 7-дюймовим сенсорним дисплеєм.

Цілком можливо, що помічений на дорогах Києва Zhidou D2 ввезли в Україну з Європи. Справа в тому, що ця модель там продається вже кілька років. Щоправда, з 2021 року, наприклад, у Німеччині Zhidou D2 почали продавати під іншою назвою – Elaris Pio. Навіщо це зробили? Дуже просто, назва Elaris Pio краще сприймається жителями Старого Континенту.

Зараз Elaris Pio – це один із найдешевших електромобілів у Європі. Якщо скористатися субсидіям, то його можна купити приблизно за 5 500 євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні подешевшали популярні вживані автомобілі.