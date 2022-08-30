Chevrolet Cobalt - як додатково захистити моторний відсік

Chevrolet Cobalt, який випускають в Узбекистані, зараз є одним із найдоступніших нових автомобілів в Україні. Однак, у нього може забруднитися підкапотний простір. Сьогодні ми розповімо, як будь-який водій може самостійно легко вирішити цю проблему.

Між бампером і радіаторами у Cobalt є дифузор, що спрямовує зустрічний потік повітря. Але він трохи не доходить до радіатора, тому частина повітря піднімається вгору. В результаті забруднюється підкапотний простір.

А брудний підкапотний простір може серйозно нашкодити двигуну. Бруд знижує теплопровідність деталей двигуна, сприяючи його перегріву. Через бруд може скоротитися ресурс каталітичного нейтралізатора. Взимку бруд із реагентами може роз'їсти ізоляцію електропроводки.

Крім того, із-за бруду не можна помітити можливе підтікання технічних рідин.

Щоб Cobalt не мав таких проблем, досвідчені водії закривають цю щілину смугою з тонкого пластику. Завдяки цьому під капотом стає набагато чистіше.

В Україні зараз Chevrolet Cobalt у базовій комплектації коштує 405 000 гривень. Він оснащується 1,5 л бензиновим двигуном потужністю 106 к.с., який працює разом з 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

Раніше стало відомо, що в Україні може з'явитися новий бюджетний седан Chevrolet.