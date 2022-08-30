Chevrolet Cobalt - як додатково захистити моторний відсік

Chevrolet Cobalt, який випускають в Узбекистані, зараз є одним із найдоступніших нових автомобілів в Україні. Однак, у нього може забруднитися підкапотний простір. Сьогодні ми розповімо, як будь-який водій може самостійно легко вирішити цю проблему.

Як додатково захистити моторний відсік Chevrolet Cobalt

Між бампером і радіаторами у Cobalt є дифузор, що спрямовує зустрічний потік повітря. Але він трохи не доходить до радіатора, тому частина повітря піднімається вгору. В результаті забруднюється підкапотний простір.

А брудний підкапотний простір може серйозно нашкодити двигуну. Бруд знижує теплопровідність деталей двигуна, сприяючи його перегріву. Через бруд може скоротитися ресурс каталітичного нейтралізатора. Взимку бруд із реагентами може роз'їсти ізоляцію електропроводки.

Крім того, із-за бруду не можна помітити можливе підтікання технічних рідин.

Як додатково захистити моторний відсік Chevrolet Cobalt

Щоб Cobalt не мав таких проблем, досвідчені водії закривають цю щілину смугою з тонкого пластику. Завдяки цьому під капотом стає набагато чистіше.

В Україні зараз Chevrolet Cobalt у базовій комплектації коштує 405 000 гривень. Він оснащується 1,5 л бензиновим двигуном потужністю 106 к.с., який працює разом з 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

Раніше стало відомо, що в Україні може з'явитися новий бюджетний седан Chevrolet.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Дизайнери показали Hyundai Kona нового поколінняДизайнери показали Hyundai Kona нового покоління
Bentley представила найпотужнішу модель компанії: як виглядає розкішне купеBentley представила найпотужнішу модель компанії: як виглядає розкішне купе
Зірка без макіяжу: до мережі потрапили фото позашляховика Lamborghini Huracan SterratoЗірка без макіяжу: до мережі потрапили фото позашляховика Lamborghini Huracan Sterrato
Українським водіям буде простіше виїхати до ПольщіУкраїнським водіям буде простіше виїхати до Польщі
Суд пояснив, як колишньому подружжю поділити автомобільСуд пояснив, як колишньому подружжю поділити автомобіль
Блок рекламы


Похожие новости
Дебютував новий кросовер Chevrolet SeekerДебютував новий кросовер Chevrolet Seeker
В Україні може з'явитись новий бюджетний седан ChevroletВ Україні може з'явитись новий бюджетний седан Chevrolet
В Україні може з'явитися кросовер Chevrolet за 14 тисяч доларівВ Україні може з'явитися кросовер Chevrolet за 14 тисяч доларів
У РФ перестали продавати дешеві Chevrolet із УзбекистануУ РФ перестали продавати дешеві Chevrolet із Узбекистану
Chevrolet загнал под капот 850 "лошадок": как выглядит экстремальный трековый CorvetteChevrolet загнал под капот 850 "лошадок": как выглядит экстремальный трековый Corvette
В Украине может появиться бюджетный кроссовер ChevroletВ Украине может появиться бюджетный кроссовер Chevrolet
Производство Chevrolet Bolt снова будет приостановлено
GM приостановит производство Chevrolet Bolt и Bolt EUV из-за нехватки чипов
В Украине возобновились продажи бюджетных Chevrolet
Смертельная ДТП в Киеве: водитель Chevrolet насмерть сбил полицейскую на тротуаре
Последние новости
Подгружаем последние новости