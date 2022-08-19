У Житомирі розкрили схему наживи на автомобілях для ЗСУ

Поліцейські викрили двох мешканців Житомирської області, які ввозили в Україну автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, а потім продавали їх за ринковою ціною. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Житомирської області.

У Житомирі розкрили схему наживи на автомобілях для ЗСУ

За даними слідства, кілька місяців тому фігуранти зареєстрували благодійну організацію. Потім вони почали ввозити з Європи до України за пільговою процедурою автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги.

Надалі фігуранти продавали автомобілі всім охочим, у тому числі волонтерам та військовослужбовцям. А таких покупців було багато. Встановлено, що вони встигли продати понад 20 автомобілів на загальну суму близько 3 млн гривень.

У Житомирі розкрили схему наживи на автомобілях для ЗСУ

У зв'язку з цим слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 КК України. Фігурантам, якщо їхню провину доведуть у суді, загрожує провести у місцях позбавлення волі до 7 років.

Одного зі зловмисників поліцейські затримали 17 серпня, коли він продавав 4 "гуманітарні" автомобіля. За них він хотів отримати майже 500 тисяч гривень.

У Житомирі розкрили схему наживи на автомобілях для ЗСУ

Раніше стало відомо, що у Чернівцях представник благодійної організації продав чотири позашляховики, призначені для ЗСУ.


Максимов Віталій, Тудей





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