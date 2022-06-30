Як об'їхати знищений блискавкою міст під Києвом: оприлюднено схему

"Укравтодор" опублікував схему об’їзду для легкових та вантажних автомобілів у зв'язку з руйнуванням мосту через річку Ірпінь біля села Демидів на Київщині, інформує Апостроф .

Схему оприлюднили у соцмережі Facebook.

Переправу у Вишгородському районі зруйнувала вибухівка, яка здетонувала через удар блискавки, тому рух транспорту там обмежений.

Легкові автомобілі можуть скористатися дорогою М-07 Київ - Ковель - Ягодин.

Вантажівки, маса яких понад 10 тонн, можуть прямувати альтернативним маршрутом об'їзду за зазначеною схемою.

Зауважимо, що в результаті руйнування мосту загинула одна людина, кілька осіб травмувалися. У Київській ОВА повідомили про проведення слідчих дій для з'ясування причин інциденту.