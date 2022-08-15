На Тернопільському мості випробовують найнадійнішу в світі американську технологію відновлення мостів

Мостовий перехід через річку Серет у Тернополі відновлять з випробовуванням новітньої американської технології - використанням неметалевої склопластикової арматури. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, передає Укрінформ.

«Вперше в Україні тернопільські мостобудівники застосували американську технологію із використанням композитної неметалевої склопластикової арматури», - розповів Надал.

За його словами, данні технологія дозволяє суттєво зменшити вартість ремонту, а саму конструкцію мосту - зробити легшою та вдвічі міцнішою.

Технологічну документацію на виконання ремонтних робіт розробляли вже в Україні - фахівці кафедри аеропортів Національного транспортного університету.

Склопластикова арматура виготовлена на основі скловолокна з напиленням піску.

Застосовується при високих навантаженнях і є найнадійнішим видом композитної арматури в світі. Така арматура в 2 рази міцніше на розрив, не іржавіє, в 9 разів легша від металевої арматури.

Використовують її в основному в фундаментах з підвищеними навантаженнями, при армуванні доріг, мостів, промислових підлог.

Вона ефективніша та менш затратна, ніж традиційна сталева арматура, бо заміняє метал більш тонким діаметром.

Нині її успішно використовують у США , деяких країнах ЄС, Арабських Еміратах, Японії, Саудівській Аравії, зокрема, для будівництва мостів.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні було зруйновано майже близько 300 мостів. Наразі в областях, що постраждали від російської агресії, тривають роботи зі зведення тимчасових споруд. Паралельно ведеться підготовка до будівництва нових мостів.

Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів виділив додатково 490 млн грн для базового відновлення та нормальної роботи дорожньої інфраструктури, зокрема на звільнених територіях.