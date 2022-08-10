У Києві затримали шахрая, який “продавав“ люксові автомобілі

У Києві поліцейські затримали 37-річного шахрая, який "продавав" люксові автомобілі за ціною, нижчою від ринкової, і, отримавши передоплату, зникав у невідомому напрямку. Про це повідомило Управління комунікації Нацполіції України.

У Києві затримали шахрая, який “продавав“ люксові автомобілі

За даними досудового слідства, фігурант – мешканець Київської області. Він із 2019 року розшукувався за скоєння кількох шахрайств. Зловмисник діяв під виглядом співробітника автосалону – входив у довіру до потенційних клієнтів і "продавав" люксові автомобілі набагато дешевше за їхню справжню вартість. Отримавши заздалегідь за таку "послугу" гроші, фігурант зникав.

Один із потерпілих передав шахраю 41 000 доларів за автомобіль, який він мав йому передати. Ще одна потерпіла віддала шахраю 13 000 доларів, але, зрозумівши, що її обдурили, звернулася до поліції.

У Києві затримали шахрая, який “продавав“ люксові автомобілі

Крім того, підозрюваний заробляв на "надання послуг" щодо розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Один із потерпілих заплатив йому 3 000 доларів за "допомогу". Після цього зловмисник зник.

Слідчі поліції за цими фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство). Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше в Івано-Франківській області затримали благодійників, які продавали автомобілі, ввезені як гуманітарну допомогу для ЗСУ.


Максимов Віталій, Тудей





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