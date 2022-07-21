У Києві п'яний прихильник "руского міра" влаштував ДТП та втік: фото

У Києві водій у нетверезому стані врізався в автомобіль та втік з місця події, однак його швидко спіймали, після чого винуватець ДТП почав нарікати на українське правосуддя та закликати прихід "руского міра" для наведення "ладу", інформує Апостроф .

Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Києва.

ДТП сталася 20 липня на проспекті Леся Курбаса, коли автомобіль Dacia зіткнувся з Mercedes та поїхав з місця події. Правоохронці зупинили втікача, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, але відмовився пройти огляд.

Під час того, як поліцейські оформлювали адмінматеріали, затриманий почав говорити, що підтримує російське окупаційне військо та чекає, що після окупації України росіяни "наведуть лад".

У зв'язку з цим прихильнику "руского міра" винесли не тільки постанову за ч. 4 ст. 126 та доставили до Святошинського управління поліції, а й передали співробітникам СБУ для перевірки.

Як стало відомо з інформаційних баз, 45-річного винуватця ДТП вже притягували до адміністративної відповідальності за водіння у нетверезому стані й позбавляли права керування через суд.

Тому на чоловіка склали протоколи за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння особою, яка двічі протягом року керувала транспортними засобами у стані сп’яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом, будучи позбавленим такого права судом) КУпАП.