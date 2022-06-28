У Києві "засвітився" рідкісний Ford із фільму про Джеймса Бонда: фото

На дорогах Києва помітили дуже рідкісний Ford Thunderbird останнього покоління, який знімався у фільмі про Джеймса Бонда. В Україні зареєстровано лише кілька таких автомобілів.

Про це розповідає "ТопЖир", інформує Апостроф.

Культовий Ford Thunderbird вироблявся з 1955 року, а фінальна генерація моделі вироблялася з 2002 до 2005 року. Дизайн машини повторює зовнішній вигляд першого Ford Thunderbird, який любила Мерилін Монро.

Усього було випущено 68 тисяч кабріолетів Ford Thunderbird зі знімним металевим дахом. Однак авто, помічене у Києві, відноситься до фінальної лімітованої версії 50th Anniversary. Вона була присвячена 50-річчю моделі, було створено лише 500 екземплярів.

Ford Thunderbird 2005 оснащений 4,0-літровим 280-сильним двигуном V8 виробництва Jaguar і 5-ступінчастою АКПП. Він здатний розвинути 240 км/год.


Олена Руденко, Апостроф





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