У Києві заборонили їздити на автомобілі без глушника - КМДА

У Києві місцева влада на час військового стану заборонила експлуатацію автомобілів із прямоточним глушником та з іншими вихлопними системами без шумопоглинача. Таке рішення ухвалила Київська міськрада, поінформувала прес-служба КМДА.

У Києві заборонили їздити на автомобілі без глушника - КМДА

Мера Віталія Кличка обурює, що під час боротьби з російськими окупантами деякі українці "ганяють вулицями автомобілем, як на реактивному літаку". Він вважає, що за це має бути відповідальність. Яке саме покарання – міський голова не уточнював.

Після того, як на території всієї України скасують військовий стан, у Києві знімуть заборону на використання автомобілів із прямоточним глушником або без глушника.

Раніше експлуатацію таких автомобілів заборонили у Дніпрі. Були випадки, коли шум двигунів машин приймали за звуки ворожих крилатих ракет. При виявленні таких машин патрульні поліцейські відправляють їх на штрафмайданчик.

У Києві заборонили їздити на автомобілі без глушника - КМДА

До речі, у тому ж Дніпрі на час воєнного стану запровадили ще одне нововведення. У водіїв за агресивне керування забирають автомобілі. Принаймні так було заявлено офіційно.

Нагадаємо, раніше експерти зробили прогноз, що в Україні на 20-30% подорожчають автомобілі.


Максимов Віталій, Тудей





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