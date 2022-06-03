Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 3 июня

В Украине цены на топливо на ряде сетей АЗС выглядят по-разному: на одних они не превышают 45 грн/л, в то время, как на других топливо стоит более 50 грн/л, информирует Апостроф.

Какие средние цены на горючее у основных операторов Украины по состоянию на 3 июня, сообщает Auto.RIA.

Наиболее популярные виды горючего - бензин категории А-95 и дизельное топливо - есть практически на всех заправках Украины. Стоимость 95-го на большинстве АЗС колебается от 50 до 52 грн/л; минимальная цена - на АЗС сети Shell (45, 68 грн/л). В то же время неизвестно, сколько он стоит на автозаправках сети БРСМ-Нафта.

По самой дорогой цене (52 грн/л) данный бензин можно купить на АЗС "Маркет", "Катрал" и "Укргаздобыча".

Дизельное топливо на большинстве АЗС стоит 57 грн/л. Минимальная стоимость - на АЗС "БРСМ-Нафта" (54, 99 грн/л), максимальная - на АЗС "Маркет" (59 грн/л).

Автогаз можно купить по цене 42 грн/л на сети "ОККО", а также на АЗС сети "АВИАС" (41,91 грн/л), "UPG" (37 грн/л), "Автотранс" и "Катрал" (40,97 грн/л).

Бензин премиум-класса А-95+ продают только на заправках "ОККО" и "Катрал" по цене 52 грн/л.


Евгений Устименко, Апостроф





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