Автогаз за неделю подорожал на 2 гривны

В Украине продолжает увеличиваться стоимость автогаза. С 6 по 13 мая средняя стоимость топлива для автомобилей с ГБО в нашей стране увеличилась до 34,04 гривен за литр.

Таким образом, автогаз на украинских АЗС за одну неделю подорожал в среднем на 2 гривны за литр.

Заметней всего за неделю топливо для автомобилей с ГБО подорожало на станциях сети Авантаж – на 6,68 гривен. Теперь на АЗС этой сети можно заправиться автогазом по цене 38,63 гривен.

На 6 гривен за неделю подорожал автогаз на заправках Укргаздобыча – до 39 гривен. Но это еще не самая высокая стоимость топлива для авто с ГБО. Дороже всего автогаз сейчас стоит на заправках сети Нефтек – 39,99 гривен.

Спрос на сжиженный газ в Украине увеличился последние три недели, после того, как образовался дефицит бензина и дизельного топлива. Некоторые эксперты считают, что цена автогаза будут увеличиваться.

Между тем, в Украине уже начались внеплановые проверки АЗС с целью выявления завышения цен. Если выясняется, что АЗС завешает стоимость бензина и дизельного топлива, то Госпродпотребслужба направляет ей письмо с указанием предельной цены на топливо, которую установило государство.

Ранее мы рассказали, как не остаться с пустым баком при дефиците топлива.