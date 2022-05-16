Автогаз за неделю подорожал на 2 гривны

В Украине продолжает увеличиваться стоимость автогаза. С 6 по 13 мая средняя стоимость топлива для автомобилей с ГБО в нашей стране увеличилась до 34,04 гривен за литр.

Автогаз за неделю подорожал на 2 гривны

Таким образом, автогаз на украинских АЗС за одну неделю подорожал в среднем на 2 гривны за литр.

Заметней всего за неделю топливо для автомобилей с ГБО подорожало на станциях сети Авантаж – на 6,68 гривен. Теперь на АЗС этой сети можно заправиться автогазом по цене 38,63 гривен.

На 6 гривен за неделю подорожал автогаз на заправках Укргаздобыча – до 39 гривен. Но это еще не самая высокая стоимость топлива для авто с ГБО. Дороже всего автогаз сейчас стоит на заправках сети Нефтек – 39,99 гривен.

Автогаз за неделю подорожал на 2 гривны

Спрос на сжиженный газ в Украине увеличился последние три недели, после того, как образовался дефицит бензина и дизельного топлива. Некоторые эксперты считают, что цена автогаза будут увеличиваться.

Между тем, в Украине уже начались внеплановые проверки АЗС с целью выявления завышения цен. Если выясняется, что АЗС завешает стоимость бензина и дизельного топлива, то Госпродпотребслужба направляет ей письмо с указанием предельной цены на топливо, которую установило государство.

Ранее мы рассказали, как не остаться с пустым баком при дефиците топлива.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На борту было 113 пассажиров: огонь охватил самолет прямо в аэропорту, кадры катастрофы в КитаеНа борту было 113 пассажиров: огонь охватил самолет прямо в аэропорту, кадры катастрофы в Китае
Авиакатастрофа в Китае: на борту самолета раздался взрывАвиакатастрофа в Китае: на борту самолета раздался взрыв
До 100 грн за литр: в сети показали фото цен на украинских АЗСДо 100 грн за литр: в сети показали фото цен на украинских АЗС
Цена на проезд: перевозчики в Киеве объявили о повышении стоимости их услугЦена на проезд: перевозчики в Киеве объявили о повышении стоимости их услуг
От Львова до Киева: какие цены на бензин и автогаз по УкраинеОт Львова до Киева: какие цены на бензин и автогаз по Украине
Блок рекламы


Похожие новости
От Львова до Киева: какие цены на бензин и автогаз по УкраинеОт Львова до Киева: какие цены на бензин и автогаз по Украине
В Украине автогаз подорожал на 45%, а ДТ – на 25%В Украине автогаз подорожал на 45%, а ДТ – на 25%
Автогаз подорожал до 40 гривен за литр - ГБОАвтогаз подорожал до 40 гривен за литр - ГБО
Автогаз может подорожать до 42-45 гривенАвтогаз может подорожать до 42-45 гривен
В Украине подскочили цены на автогаз: на каких АЗС и на сколькоВ Украине подскочили цены на автогаз: на каких АЗС и на сколько
Цена автогаза в Украине установила новый антирекордЦена автогаза в Украине установила новый антирекорд
Кабмин попросили снизить стоимость автогазаКабмин попросили снизить стоимость автогаза
Бензин упал в цене, а автогаз заметно подорожал: свежие данные на украинских АЗСБензин упал в цене, а автогаз заметно подорожал: свежие данные на украинских АЗС
Антирекорд: автогаз в Украине подорожал до 30 грн за литрАнтирекорд: автогаз в Украине подорожал до 30 грн за литр
В Украине автогаз теперь будет стоить столько же, сколько бензинВ Украине автогаз теперь будет стоить столько же, сколько бензин
Последние новости
Подгружаем последние новости