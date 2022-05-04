Садовый предлагает национализировать завод "ЛАЗ"

Около 80 предприятий, зарегистрированных на территории Львова, полностью или частично принадлежат россиянам.

Мэр Львова Андрей Садовый предложил национализировать здания, расположенные на территории Львовского автобусного завода "ЛАЗ", который еще с 1990-х годов принадлежит россиянам.

Об этом Садовый написал в фейсбуке.

По его словам, около 80 предприятий, зарегистрированных на территории Львова, полностью или частично принадлежат россиянам. В настоящее время всю информацию о них передали в военную администрацию.

"Недавно принятый закон о национализации позволяет сделать так, чтобы во Львове и всех других городах Украины не было даже маленькой частицы, которая может принадлежать врагу", - подчеркнул Садовый.

Он рассказал, что на основе завода планируется построить муниципальный индустриальный парк.

"Это огромная территория близко к центру города, которая может быть базовой локацией для производства электромобилей. Также уже есть западные инвесторы, которые готовы запустить производство электродвигателей. Здесь могут получить работу львовяне и украинцы, которые были вынуждены искать себе новый дом. Дорожная карта уже готова. Ждем решений Кабмина и СНБО", - отметил Садовый.

Напомним, 1 апреля Верховная Рада внесла изменения в закон об изъятии имущества РФ и ее резидентов в Украине. Принудительное изъятие объектов права собственности будет касаться также граждан Украины, публично отрицающих войну.