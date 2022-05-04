Садовый предлагает национализировать завод "ЛАЗ"

Около 80 предприятий, зарегистрированных на территории Львова, полностью или частично принадлежат россиянам.

Садовый предлагает национализировать завод "ЛАЗ"
Фото: laz.ua

Мэр Львова Андрей Садовый предложил национализировать здания, расположенные на территории Львовского автобусного завода "ЛАЗ", который еще с 1990-х годов принадлежит россиянам.

Об этом Садовый написал в фейсбуке.

По его словам, около 80 предприятий, зарегистрированных на территории Львова, полностью или частично принадлежат россиянам. В настоящее время всю информацию о них передали в военную администрацию.

"Недавно принятый закон о национализации позволяет сделать так, чтобы во Львове и всех других городах Украины не было даже маленькой частицы, которая может принадлежать врагу", - подчеркнул Садовый.

Он рассказал, что на основе завода планируется построить муниципальный индустриальный парк.

"Это огромная территория близко к центру города, которая может быть базовой локацией для производства электромобилей. Также уже есть западные инвесторы, которые готовы запустить производство электродвигателей. Здесь могут получить работу львовяне и украинцы, которые были вынуждены искать себе новый дом. Дорожная карта уже готова. Ждем решений Кабмина и СНБО", - отметил Садовый.

Напомним, 1 апреля Верховная Рада внесла изменения в закон об изъятии имущества РФ и ее резидентов в Украине. Принудительное изъятие объектов права собственности будет касаться также граждан Украины, публично отрицающих войну.

На заседании парламента 3 марта был принят Закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов". 10 марта его подписал президент Владимир Зеленский.

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