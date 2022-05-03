Какие автомобили ввозят украинцы для "нулевой" растаможки

Несмотря на войну, украинцы активно пригоняют авто и пользуются бесплатной растаможкой. С 13 по 28 апреля в ввезено 29 195 автомобилей. Об этом сообщила народный депутат Алена Шкрум на своей странице в Facebook, информирует «Фокус».

Также она опровергла распространенное мнение, что среди этих машин очень много дорогих премиальных моделей. Оказалось, что больше половины – это дешевые бюджетные авто, причем значительная их часть идет на нужды ВСУ.

Какие автомобили растамаживают бесплатно:

  • Стоимостью до 100 тыс. гривен – 16 793 шт.
  • От 100 до 500 тыс. гривен – 11 406 шт.
  • От 500 тыс. до 1 млн. гривен – 760 шт.
  • От 1 до 2 млн. гривен – 196 шт.
  • Свыше 2 млн. гривен – 40 шт.

То есть, бесплатная растаможка авто премиум-класса – скорее, исключение, чем правило. Доля действительно дорогих моделей ничтожно мала. По информации Алены Шкрум, среди них больше всего – Mercedes-Benz, причем один из них обошелся в рекордные 8,5 млн. гривен.

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