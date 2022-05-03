2022-05-03
Какие автомобили ввозят украинцы для "нулевой" растаможки
Несмотря на войну, украинцы активно пригоняют авто и пользуются бесплатной растаможкой. С 13 по 28 апреля в ввезено 29 195 автомобилей. Об этом сообщила народный депутат Алена Шкрум на своей странице в Facebook, информирует
Также она опровергла распространенное мнение, что среди этих машин очень много дорогих премиальных моделей. Оказалось, что больше половины – это дешевые бюджетные авто, причем значительная их часть идет на нужды ВСУ.
Какие автомобили растамаживают бесплатно:
- Стоимостью до 100 тыс. гривен – 16 793 шт.
- От 100 до 500 тыс. гривен – 11 406 шт.
- От 500 тыс. до 1 млн. гривен – 760 шт.
- От 1 до 2 млн. гривен – 196 шт.
- Свыше 2 млн. гривен – 40 шт.
То есть, бесплатная растаможка авто премиум-класса – скорее, исключение, чем правило. Доля действительно дорогих моделей ничтожно мала. По информации Алены Шкрум, среди них больше всего – Mercedes-Benz, причем один из них обошелся в рекордные 8,5 млн. гривен.