Какие автомобили ввозят украинцы для "нулевой" растаможки

Несмотря на войну, украинцы активно пригоняют авто и пользуются бесплатной растаможкой. С 13 по 28 апреля в ввезено 29 195 автомобилей. Об этом сообщила народный депутат Алена Шкрум на своей странице в Facebook, информирует «Фокус» .

Также она опровергла распространенное мнение, что среди этих машин очень много дорогих премиальных моделей. Оказалось, что больше половины – это дешевые бюджетные авто, причем значительная их часть идет на нужды ВСУ.

Какие автомобили растамаживают бесплатно:

Стоимостью до 100 тыс. гривен – 16 793 шт.

От 100 до 500 тыс. гривен – 11 406 шт.

От 500 тыс. до 1 млн. гривен – 760 шт.

От 1 до 2 млн. гривен – 196 шт.

Свыше 2 млн. гривен – 40 шт.

То есть, бесплатная растаможка авто премиум-класса – скорее, исключение, чем правило. Доля действительно дорогих моделей ничтожно мала. По информации Алены Шкрум, среди них больше всего – Mercedes-Benz, причем один из них обошелся в рекордные 8,5 млн. гривен.