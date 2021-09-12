Зеленский: Олимпиада в Украине - непростая задача, но мы попробуем

В субботу, 11 сентября, в Киев приехал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. По словам Владимира Зеленского, с ним будет обсуждаться возможность проведения в Украине одной из следующих Олимпиад.

Об этом Зеленский рассказал на совместном брифинге с Бахом во время посещения урбан-парка на ВДНХ.

"Часть нашего разговора сегодня будет касаться будущего Украины, сколько всего нужно сделать Украине, чтобы приблизить возможность нашего государства и стать страной, которая будет принимать Олимпийские игры. Хочется, чтобы мы были такой страной", - сказал президент Украины.

Позже на церемонии к 30-летию Национального олимпийского комитета Зеленский заявил, что проведение Олимпиады - это непростая задача, но Украина "точно попробует" ее реализовать.

"Я уверен, что наша великая держава заслуживает стать хозяйкой Игр. По меньшей мере как земля, где родился первый член Международного олимпийского комитета, друг Кубертена Алексей Бутовский с Полтавщины. Так, Олимпиада в Украине - это действительно непростая, очень трудная задача. Но в такие моменты я всегда вспоминаю слова тяжеловесов, - мой отец, кстати, мастер спорта по тяжелой атлетике, - и они говорят, что пойти и попробовать что-то поднять - нелегко, легко - не попробовать и уйти. Поэтому в отношении Олимпийских игр мы попробуем, точно попробуем " - сказал Зеленский.

Напомним, министр спорта Вадим Гутцайт несколько недель назад говорил, что Украина нацелилась не на взрослые, а на юношеские Олимпийские игры. Они дешевле и проще в организации, объяснил тогда министр.

Планы провести Олимпиаду в Украине вынашивали также во времена бывшего президента Виктора Януковича. В мае 2010 года, через несколько месяцев после вступления в должность, он предложил подать заявку в Международный олимпийский комитет на проведение в Украине зимних Олимпийских игр 2022 года. Планировалось, что они состоятся во Львове.

После Революции достоинства Украина отозвала свою заявку. В 2019 президент Владимир Зеленский снова поднял вопрос проведения Олимпиады в Украине.

Примерно тогда же мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город намерен подать заявку на проведение юношеских Зимних Олимпийских игр в 2028 году и Зимних Олимпийских игр в 2030 году.

В начале 2020 года тогдашний премьер Алексей Гончарук говорил, что Украина может претендовать на летнюю Олимпиаду-2032 вместе с Беларусью. Но через несколько месяцев отношения между Украиной и Беларусью резко испортились, а в 2021 году столицей Игр-2032 был избран австралийский Брисбен.