Американцы не допустили бегунью-трансгендера к олимпийскому отбору

Сиси Телфер придется подождать еще три года.

Американцы не допустили бегунью-трансгендера к олимпийскому отбору
Сісі Телфер
Фото: Twitter

Бегунья на 400 метров с барьерами Сиси Телфер, родившаяся мужчиной, не выступит в отборочных соревнованиях за олимпийскую сборную США и не поедет в Токио, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на AP.

Трансгендерная спортсменка не смогла выполнить правила World Athletics, которые требуют от участников женских забегов на дистанциях от 400 до 1500 метров поддерживать уровень тестостерона в крови ниже показателя 5 наномолей на литр в течение года перед стартами.

Телфер принимала гормональные препараты после изменения пола в 2017 году, но недостаточно. Менеджер атлетки заявил, что Сиси согласна с вердиктом спортивных властей, но не отказывается от своих олимпийских планов.

Уроженка Ямайки Сиси до 24 лет выступала в мужских студенческих соревнованиях на уровне дивизиона В. После смены пола она стала первым в истории трансгендером, выигравшим главный чемпионат NCAA. Это произошло в 2019 году.

При этом соперницы Телфер возмущались, поскольку тело Телфер продолжало оставаться мужским, несмотря на появление женских половых органов и гормональную терапию.

Ранее штангистка из Новой Зеландии Лорел Хаббард стала первым в истории трансгендером, официально включенным в список участников Олимпиады.

Добавим, что следующая летняя Олимпиада состоится в 2024 году в Париже.

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