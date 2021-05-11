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2021-05-11
Студенческое джерси Майкла Джордана продали за сумму в три раза выше исторического рекорда
В этой форме легенда НБА играл за команду Университета Северной Каролины.
Джерси легенды НБА Майкла Джордана продали на аукционе Heritage Auctions за $1,38 млн. Это рекордная сумма за форму спортсмена. В ней Джордан выступал в сезоне-1982/83 за Университет Северной Каролины.
Фото: ESPN
Майкл Джордан
Добавим, что предыдущий рекорд был установлен в октябре прошлого года - за джерси Майкла в составе "Чикаго Буллз" с 23-м номером с сезона 1986/87. Его продали за $480 тыс.
Напомним, что американец является шестикратным чемпионом НБА в составе "Чикаго" и двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992).