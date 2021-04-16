В Украине начали прививать участников Олимпийских игр

Спортсменов вакцинируют препаратом от китайской фирмы Sinovac.

15 апреля в Украине начали вакцинацию от коронавируса украинских спортсменов - паралимпийцев и олимпийцев накануне их участия в Олимпийских играх. Прививки осуществляют вакциной производства компании Sinovac.

Фото: sport.gov.ua

Первой прививки получила Федерация стрельбы Украины, которая готовится к участию в Олимпийских Играх в Токио, информирует пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

"Наша основная задача - создать условия, чтобы все украинские спортсмены, которые едут представлять страну на международной арене, были крепкими и здоровыми. Действительно, в директивных документах МОК и в ходе консультаций с национальными олимпийскими комитетами стран-участниц было подчеркнуто, что вакцинация не будет обязательной для участия в Играх. Однако мы должны понимать, что это, в первую очередь - безопасность и уважение ко всем окружающим, чтобы защитить не только участников, но и сам японский народ", - подчеркнул Вадим Гутцайт.

Фото: sport.gov.ua

Министр также отметил, что вакцинация - это необходимое решение при всемирной пандемии, и благодаря постоянным встречам с представителями федераций был достигнут общий консенсус, что делать прививки нужно. В настоящее время Минмолодьспорт получил 1500 вакцин.

Свою вакцину уже получили Сергей Кулиш - серебряный призер Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро, Александр Петрив - олимпийский чемпион в Пекине, а также еще 14 спортсменов и их тренеров, которые будут участвовать в Играх ХХХІІ Олимпиады в Токио-2020.

Напомним, прививки китайской вакциной от коронавируса, которую в Украину привезли еще 25 марта, начали делать с 13 апреля. Украина получила первую партию в объеме 215 тысяч доз.

Эту вакцину будут использовать для прививания маломобильных людей и социальных работников, которые за ними ухаживают; учителей, задействованных в ВНО; олимпийцев и паралимпийцев; полицейских.

Вакцина CoronaVac, разработанная китайской компанией Sinovac Biotech, является традиционной инактивированной вакциной - на основе "убитого" вируса. Ее поставляют в однодозовых шприцах, готовых к инъекциям. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в 14-28 дней.

Результаты третьего этапа клинического исследования вакцины Coronavac в Индонезии продемонстрировали эффективность 65,3%, в Бразилии - чуть больше 50%, в Турции - 83,5%.

Минздрав считает показатели эффективности достаточными.

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