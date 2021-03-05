Украинец Богачук зрелищным нокаутом потерпел первое поражение на профи-ринге

На кону боя стоял пояс чемпиона по версии WBC Continental Americas

Фото: Tom Hogan - Hoganphotos/Ring City USA

В ночь на 5 марта на арене Felix Pagan Pintor в Гуайнабо (Пуэрто-Рико) украинский проспект второго полусреднего веса Сергей Богачук (18-1, 18 КО) потерпел поражение от американца Брэндона Адамса (23-3, 15 КО).

Украинец уверенно контролировал бой, отдав лишь первые два раунда, но в восьмом раунде соперник потряс его левым хуком. Сергей рухнул на канвас, как подкошенный.

HOLY!!!! Brandon Adams !!
What a win! @ringcityusa pic.twitter.com/70tdKCqpb7

— Will Blackmon ? (@WillBlackmon) March 5, 2021

?2 rounds to go, Bohachuk was winning the fight and then "The Cannon" Adams ?... #boxing #BohachukAdams pic.twitter.com/HipkLJLTIX

— przemek garczarczyk (@garnekmedia) March 5, 2021

Таким образом, Адамс завоевал титул чемпиона по версии WBC Continental Americas.

Для украинца это было первое поражение на профи-ринге.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Наставник "Руха" после матча с "Колосом" заявил, что по плану было убийство его команды "тупым неизвестным судьей". ФутболНаставник "Руха" после матча с "Колосом" заявил, что по плану было убийство его команды "тупым неизвестным судьей". Футбол
В гонке Формулы-Е болид сделал сальто и полетел в барьерыВ гонке Формулы-Е болид сделал сальто и полетел в барьеры
Украинец Кравчук стал игроком московского "Торпедо". ФутболУкраинец Кравчук стал игроком московского "Торпедо". Футбол
"Заря" в меньшинстве на 90 + 4 минуте забила победный гол в матче против "Шахтера""Заря" в меньшинстве на 90 + 4 минуте забила победный гол в матче против "Шахтера"
Украинка Снигур выиграла турнир ITF во ФранцииУкраинка Снигур выиграла турнир ITF во Франции
Блок рекламы


Похожие новости
Украинец Кравчук стал игроком московского "Торпедо". ФутболУкраинец Кравчук стал игроком московского "Торпедо". Футбол
Украинец попал в Команду недели Лиги Европы по версии УЕФАУкраинец попал в Команду недели Лиги Европы по версии УЕФА
Украинец Марченко выиграл турнир в Италии, одолев в финале экс-первую ракетку мираУкраинец Марченко выиграл турнир в Италии, одолев в финале экс-первую ракетку мира
Оптимистичные прогнозы женского биатлонного спринта чемпионата Европы потерпели крахОптимистичные прогнозы женского биатлонного спринта чемпионата Европы потерпели крах
Иока эффектным нокаутом защитил титул чемпиона мира по версии WBOИока эффектным нокаутом защитил титул чемпиона мира по версии WBO
Украинец Поддубченко стал вторым на конкурсе данков FIBAУкраинец Поддубченко стал вторым на конкурсе данков FIBA
"Судьи были заряжены, там и не пахло тем, чтобы судили объективно и честно", - Ломаченко дал первое интервью после боя с Лопесом"Судьи были заряжены, там и не пахло тем, чтобы судили объективно и честно", - Ломаченко дал первое интервью после боя с Лопесом
"Ингульцу" засчитано техническое поражение в матче УПЛ против "Шахтера". Футбол"Ингульцу" засчитано техническое поражение в матче УПЛ против "Шахтера". Футбол
Владелец "Ингульца" назвал предвзятым решение УАФ засчитать его команде техническое поражение в матче с "Шахтером". ФутболВладелец "Ингульца" назвал предвзятым решение УАФ засчитать его команде техническое поражение в матче с "Шахтером". Футбол
Стала известна официальная причина, почему УЕФА засчитал поражение Украине. ФутболСтала известна официальная причина, почему УЕФА засчитал поражение Украине. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости