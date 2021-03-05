Украинец Богачук зрелищным нокаутом потерпел первое поражение на профи-ринге

На кону боя стоял пояс чемпиона по версии WBC Continental Americas

Фото: Tom Hogan - Hoganphotos/Ring City USA

В ночь на 5 марта на арене Felix Pagan Pintor в Гуайнабо (Пуэрто-Рико) украинский проспект второго полусреднего веса Сергей Богачук (18-1, 18 КО) потерпел поражение от американца Брэндона Адамса (23-3, 15 КО).

Украинец уверенно контролировал бой, отдав лишь первые два раунда, но в восьмом раунде соперник потряс его левым хуком. Сергей рухнул на канвас, как подкошенный.

?2 rounds to go, Bohachuk was winning the fight and then "The Cannon" Adams ?... #boxing #BohachukAdams pic.twitter.com/HipkLJLTIX — przemek garczarczyk (@garnekmedia) March 5, 2021

Таким образом, Адамс завоевал титул чемпиона по версии WBC Continental Americas.

Для украинца это было первое поражение на профи-ринге.