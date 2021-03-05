Украинец Богачук зрелищным нокаутом потерпел первое поражение на профи-ринге
На кону боя стоял пояс чемпиона по версии WBC Continental Americas
Фото: Tom Hogan - Hoganphotos/Ring City USA
В ночь на 5 марта на арене Felix Pagan Pintor в Гуайнабо (Пуэрто-Рико) украинский проспект второго полусреднего веса Сергей Богачук (18-1, 18 КО) потерпел поражение от американца Брэндона Адамса (23-3, 15 КО).
Украинец уверенно контролировал бой, отдав лишь первые два раунда, но в восьмом раунде соперник потряс его левым хуком. Сергей рухнул на канвас, как подкошенный.