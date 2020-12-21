Экс-игрок "Динамо" забил потрясающий гол пяткой за "Бешикташ"

Домагой Вида отличился в чемпионате Турции.

Экс-игрок "Динамо" забил потрясающий гол пяткой за "Бешикташ"
Домагой Віда
Фото: yeniasir.com.tr

В рамках заключительного матча воскресной программы 13-го тура турецкой Суперлиги стамбульский "Бешикташ" принимал "Ерзурумспор" и добился разгромной победы - 4:0.

Особенно заслуживает внимания гол, забитый на 69-й минуте экс-защитником киевского "Динамо" Домагоем Видой.

При розыгрыше углового удара 31-летний хорват в прыжке ударом пятки довел счет в матче до крупного - 3:0.

Напомним, Вида защищал цвета "Динамо" с 2013 по 2017 год.

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