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2020-12-21
Экс-игрок "Динамо" забил потрясающий гол пяткой за "Бешикташ"
Домагой Вида отличился в чемпионате Турции.
Домагой Віда
Фото: yeniasir.com.tr
В рамках заключительного матча воскресной программы 13-го тура турецкой Суперлиги стамбульский "Бешикташ" принимал "Ерзурумспор" и добился разгромной победы - 4:0.
Особенно заслуживает внимания гол, забитый на 69-й минуте экс-защитником киевского "Динамо" Домагоем Видой.
При розыгрыше углового удара 31-летний хорват в прыжке ударом пятки довел счет в матче до крупного - 3:0.
Напомним, Вида защищал цвета "Динамо" с 2013 по 2017 год.