Экс-игрок "Динамо" забил потрясающий гол пяткой за "Бешикташ"

В рамках заключительного матча воскресной программы 13-го тура турецкой Суперлиги стамбульский "Бешикташ" принимал "Ерзурумспор" и добился разгромной победы - 4:0.

Особенно заслуживает внимания гол, забитый на 69-й минуте экс-защитником киевского "Динамо" Домагоем Видой.

При розыгрыше углового удара 31-летний хорват в прыжке ударом пятки довел счет в матче до крупного - 3:0.

Напомним, Вида защищал цвета "Динамо" с 2013 по 2017 год.