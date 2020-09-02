Пресс-служба турнира WTA в Страсбурге назвала Свитолину роSSиянкой

Элина обратила внимание организаторов на их ошибку.

Фото: J48tennis.net

Официальный Twitter турнира WTA в Страсбурге ошибочно поставил флаг РоSSии рядом с фамилией первой ракетки Украины Элины Свитолиной (№5 WTA) в анонсе соревнований.

В ответ Элина отправила украинский флаг. Пресс-служба турнира извинилась за свою ошибку и сделала новую публикацию уже с сине-желтым флагом.

@ElinaSvitolina sorry for the mistake ?? — WTA Strasbourg (@WTA_Strasbourg) September 1, 2020

Аналогичную ошибку с флагом пресс-служба турнира сделала и с представительницей США Софией Кенин. Рядом с фамилией спортсменки был указан флаг Либерии, который очень похож на американский, только вместо 50 звезд на флаге красуется одна большая звезда.

Позже организаторы исправили и эту ошибку.

? Achetez vos billets pour les #IS20 pour voir les meilleures joueuses du monde !

Cette ann?e, les num?ros 3 ( @KaPliskova ??), 4 ( @SofiaKenin ??) et 5 mondiales ( @ElinaSvitolina

, of course ??) seront aux #IS !?



© Internationaux de Strasbourg / © Chrysl?ne Caillaud pic.twitter.com/oM9PpOzVGv — WTA Strasbourg (@WTA_Strasbourg) September 1, 2020

Отметим, что Страсбургские соревнования женского протура организованы в 1987 году как часть серии грунтовых турниров, предшествующих французскому национальному турниру "Большого шлема" - "Ролан Гарросу". С 2009 года входит в международную серию WTA с призовым фондом 250 тыс. долл.