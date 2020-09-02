Пресс-служба турнира WTA в Страсбурге назвала Свитолину роSSиянкой

Аналогичную ошибку с флагом пресс-служба турнира сделала и с представительницей США Софией Кенин. Рядом с фамилией спортсменки был указан флаг Либерии, который очень похож на американский, только вместо 50 звезд на флаге красуется одна большая звезда.
Отметим, что Страсбургские соревнования женского протура организованы в 1987 году как часть серии грунтовых турниров, предшествующих французскому национальному турниру "Большого шлема" - "Ролан Гарросу". С 2009 года входит в международную серию WTA с призовым фондом 250 тыс. долл.