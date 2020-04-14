Зеленский назначил стипендии выдающимся спортсменам и тренерам, среди которых депутат Беленюк

Стипендии выплачиваются из государственного бюджета.

?Зеленский назначил стипендии выдающимся спортсменам и тренерам, среди которых депутат Беленюк
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил президентские стипендии для выдающихся, молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта, а также их тренерам.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

В частности, стипендия в размере 13 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 января 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет 2 027 грн) назначена чемпиону мира 2019 года по греко-римской борьбе, народному депутату от "Слуги народа" Жану Беленюку, чемпионке мира 2019 года по дзюдо Дарье Билодид и чемпионке мира 2019 года по фехтованию Ольге Харлан. Их тренерам Виталию Киселице (Беленюк), Светлане Кузнецовой (Билодид) и Юрию Марченко (Харлан) назначены стипендии в размере 6,5 прожиточных минимумов.

Спортсменам, которые занимали вторые места на чемпионатах мира в 2019 году, назначены стипендии президента в размере 12 прожиточных минимумов. Их тренеры получат стипендии - 6 или 4,8 прожиточных минимумов.

Бронзовые призеры чемпионатов мира 2019 года получат стипендии в размере 11 прожиточных минимумов, а их тренеры - 5,5 прожиточных минимумов.

Чемпионы Европы 2019 года Георгий Зантарая (дзюдо), Елена Костевич (пулевая стрельба), София Лискун и Алексей Середа (прыжки в воду), Ника Потапова (скалолазание), Александр Хижняк (бокс), Алла Черкасова (вольная борьба) получат стипендию в 9 прожиточных минимумов. Их тренера - 4,5, 2,5 и 2 прожиточных минимума.

Серебряные призеры европейских первенств получат стипендии в 8 прожиточных минимумов, их тренеры - 4 и 2 прожиточных минимума; бронзовые призеры - 7 прожиточных минимумов, их тренеры - 3,5 прожиточных минимума.

Также Зеленский назначил стипендии "молодым и перспективным спортсменам за призовые места на чемпионатах мира и Европы".

"С момента вступлением в силу данного указа выдающимся спортсменам и их тренерам, которым уже назначена стипендия на определенный срок, в дальнейшем выплачивается стипендия, предусмотренная этим указом", - отмечается в сообщении.

Стипендии выплачиваются из государственного бюджета.

Напомним, летом прошлого года президент и первая леди посетили Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа", где вручили государственные награды членам юношеской сборной Украины (U-20) по футболу, которые победили на чемпионате мира в Польше. Также президент наградил золотых медалистов II Европейских игр, на которых Украина заняла общекомандное третье место.

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