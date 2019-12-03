Кличко отчитался о реконструкции спортивных объектов в Киеве.

Киев с каждым годом принимает все больше спортивных событий мирового уровня.

Кличко отчитался о реконструкции спортивных объектов в Киеве

Столичная власть продолжает обновлять спортивные объекты и строить новые. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил журналистам во время отчета о результатах работы городской власти в 2019 году.

«Мы открыли после реконструкции стадион «Русановец». Завтра, 4 декабря, открываем обновленный легкоатлетический манеж на Березняках. Я вам хочу сказать: такой базы для подготовки спортсменов не имеет ни один город Украины. Завершаются работы по капитальному ремонту бассейна на улице Бастионной. Вскоре откроем обновленные спортивные школы «Ринг» и «Атлант». Начали работы по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Радужной», - отметил мэр столицы.

Кличко подчеркнул, что Киев с каждым годом принимает все больше спортивных событий мирового уровня.

«У нас состоялся мотофестиваль «Moto open Fest». Чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций с полумарафоном. Чемпионат Европы по прыжкам в воду. Клубный чемпионат мира по гребле на лодках «Дракон». И также Киев уже начал подготовку к чемпионату мира по мини-футболу, хозяином которого город станет в 2021 году», - сказал Виталий Кличко.

Напомним, Виталий Кличко назвал Киев лучшим городом в Европе.

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