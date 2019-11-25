Фергюсон на повышенных тонах разговаривал с директором "Манчестер Юнайтед" на матче АПЛ
Сэру Алексу также не всё нравится в клубе.
Легендарный наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, под руководством которого "красные дьяволы" 13 раз выигрывали Английскую Премьер-Лигу, и покинувший свой пост 6 лет назад, продолжает активно следить за выступлением команды.
Не оставил сэр Алекс своим присутствием и выездной матч МЮ в Шеффилде против одноклубников из "Юнайтед".
За перипетиями этого увлекательного поединка, завершившегося вничью 3:3, бывший главный тренер МЮ наблюдал в компании исполнительного директора манкунианского клуба Эда Вудворда.
Во время одного из моментов Фергюсон и Вудворд вступили в эмоциональную дискуссию, обменявшись несколькими жесткими фразами, сообщает The Sun.
После этих двух связанных событий, букмекеры активно начали "сватать" аргентинского специалиста на место, которое в настоящий момент занимает норвежский специалист.
Не об этом ли спорили Фергюсон и Вудворт?
Напомним, фрагмент жевательной резинки Алекса Фергюсона продан на аукционе за 390 тыс. фунтов.
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