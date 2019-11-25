В чемпионате Мексики вратарь забил гол ударом со своей штрафной площади

У Антонио Родригеса отменный удар.

В чемпионате Мексики вратарь забил гол ударом со своей штрафной площади
Герой эпизода - Антонио Родригес
Фото: twitter

В рамках 19-го тура чемпионата Мексики "Гвадалахара Чивас" на Estadio Akron принимала клуб, замыкающий турнирную таблицу - "Веракрус".

На удивление хозяева в матче испытывали большие проблемы против аутсайдера.

Стоит отметить, что первый тайм завершился в пользу гостей 0:1.

Лишь на 88-й минуте "Гвадалахара" впервые в поединке вышла вперед 2:1.

Однако гости не собирались отдавать без боя практически ничейный поединок и на 90+4 минуте всей командой, включая голкипера, пошли на розыгрыш стандарта.

Но вратарь "Чиваса" Антонио Родригес удачно сыграл на выходе, а потом ударом с рук из пределов собственной штрафной площади запустил мяч по пустым воротам "Веракруса".

Мяч, пролетев 84 метра, залетел в ворота соперника – 3:1.

??TE LO PERDISTE?! ?? ?AS? FUE EL GOLAZO DE NUESTRO PORTERO @TONORODRIGUEZ1! ? pic.twitter.com/OxUS1xgVbj

— CHIVAS (@Chivas) 24 ноября 2019 г.

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