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2019-11-13
В матче НХЛ во время голевой атаки гостей внезапно погас свет
"Диверсия" произошла в Бостоне.
Фото: bookmaker-ratings.com
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Бостон Брюинз" принимал на арене "Ти-Ди Гарден" "Флориду Пантерз".
В самом дебюте второго периода, при счете 0:0, гости пытались реализовать численное преимущество, и им это почти удалось. На ударную позицию выкатился хоккеист "Пантерз" и готов был уже произвести бросок, но внезапно на площадке погас свет.
Судьи в темноте незамедлительно дали свисток, прервав перспективную атаку.
Добавим, что эпизод с погасшим светом негативно повлиял на хоккеистов "Флориды" – во втором периоде они пропустили 4 безответные шайбы.
Однако в третьей 20-минутке гости сумели сполна поквитаться, сравняв счет в матче 4:4, а в серии буллитов забили и решающую шайбу 4:5.
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