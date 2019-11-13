В матче НХЛ во время голевой атаки гостей внезапно погас свет

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Бостон Брюинз" принимал на арене "Ти-Ди Гарден" "Флориду Пантерз".

В самом дебюте второго периода, при счете 0:0, гости пытались реализовать численное преимущество, и им это почти удалось. На ударную позицию выкатился хоккеист "Пантерз" и готов был уже произвести бросок, но внезапно на площадке погас свет.

Судьи в темноте незамедлительно дали свисток, прервав перспективную атаку.

Добавим, что эпизод с погасшим светом негативно повлиял на хоккеистов "Флориды" – во втором периоде они пропустили 4 безответные шайбы.

Однако в третьей 20-минутке гости сумели сполна поквитаться, сравняв счет в матче 4:4, а в серии буллитов забили и решающую шайбу 4:5.