Южненский "Химик" победил пятикратного чемпиона Чехии в матче Лиги чемпионов

Ответный матч состоится 29 октября в Южном.

В Чехии завершился первый матч третьего раунда Лиги чемпионов, где местный женский волейбольный клуб "Оломоуц" принимал команду "Химик из Южного Одесской области.

Фото: сайт ВК "Химик"

Матч завершился со счетом 2:3 (25:22, 11:25, 25:23, 20:25, 13:15) и сенсационной победой "Химика", передает Радио Свобода.

"Победу прогнозировали пятикратному чемпиону Чехии, и "Оломоуцу" действительно удалось навязать свой сценарий в первом сете. Однако украинкам удалось изменить ход игры, - говорится в сообщении.

Ответный матч состоится 29 октября в Южном.

Чемпион Украины "Химик" во втором квалификационном раунде победил хорватскую "Младост" по итогам двух игр. На выезде украинский клуб уступил со счетом 3:0, затем с таким же результатом дома выиграл. Поэтому путевку в следующий раунд разыграли в "золотом сете", где украинки не оставили шансов соперницам - 15:8.

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